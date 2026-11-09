İspanya'da 11 Kasım'da genel grev: Konut krizi ve düşük ücretlere karşı iş bırakacaklar

İspanya'da çok sayıda sendika ve kiracı örgütü, konut krizine ve çalışma koşullarındaki kötüleşmeye karşı 11 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde 24 saatlik genel grev düzenleyecek.

İspanya'nın en büyük iki sendikal konfederasyonu İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçi Sendikası (UGT) tarafından desteklenen grev çağrısına CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical, Solidaridad Obrera ve Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu da katılıyor.

İspanya Resmi Devlet Bülteni'nde (BOE) yayımlanan düzenlemelerde, grevin kamu ve özel sektördeki çalışanları kapsadığı ve 11 Kasım günü boyunca süreceği belirtildi.

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Konut krizi işçi hareketinin gündeminde

Grev çağrısının temel başlıklarından birini İspanya'da giderek ağırlaşan konut krizi oluşturuyor. Kiraların ve konut fiyatlarının yükselmesi, çalışanların ücretleriyle barınma ihtiyaçlarını karşılamasını giderek zorlaştırıyor.

Grev çağrısına öncülük eden sendikalar, çalışanların ücretlerinin konut maliyetleri karşısında eridiğine dikkat çekiyor. Talepler arasında kiraların düzenlenmesi, tahliyelere karşı koruma sağlanması, konut spekülasyonunun önlenmesi ve yatırım fonlarının konut piyasasındaki etkisinin sınırlandırılması bulunuyor.

İşçi örgütleri ayrıca ücretlerin artırılmasını, toplu sözleşme görüşmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını ve çalışma saatlerinin azaltılmasını talep ediyor. UGT, 2027 yılı için asgari ücrette en az yüzde 7 artış yapılmasını istiyor.

Sendikalar, emeklilik sisteminin korunması, iş güvencesinin güçlendirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini de grevin talepleri arasında sıralıyor.

İber Yarımadası'nda ortak grev önerisi

İspanya'daki grevin ardından Portekiz'de de aynı gün genel grev düzenlenmesi önerisi gündeme geldi.

CCOO Genel Sekreteri Unai Sordo, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada Portekizli sendikalarla ortak bir grev olasılığı üzerine temas yürütüldüğünü duyurdu. Sordo, iki ülkede eşzamanlı bir iş bırakma eyleminin İber Yarımadası çapında tarihsel bir ortak mücadeleye dönüşebileceğini söyledi.

Ancak Portekiz'de böyle bir grev kararı alınmadı. Ülkenin en büyük sendikal konfederasyonu CGTP, 11 Kasım'daki ortak grev önerisine katılmayacağını açıkladı. Konfederasyon, grev gibi geniş kapsamlı bir eylemin hazırlık gerektirdiğini belirtirken 21 Kasım'da ülke çapında gösteri düzenleme kararı aldı.

Böylece 11 Kasım'da İspanya'da gerçekleşecek genel grevin Portekiz'e yayılması şimdilik mümkün olmadı. Ancak iki ülkede de konut maliyetleri, ücretler ve yaşam koşulları üzerinden yükselen toplumsal tepki, ortak mücadele arayışını gündeme taşıdı.

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