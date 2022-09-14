İsmail Saymaz: Sedat Peker'in evine saldırıda iki ihtimal olabilir

Sedat Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan gazeteci İsmail Saymaz, Peker'in evine düzenlenen saldırıyı yorumladı.

Saymaz "İki ihtimal olabilir, biri Sedat Peker'in susması için saldırı girişimi olabilir. Ya da kendisini göstermek isteyen yeni zuhur etmiş bir grup olabilir. Sedat Peker'in burada olmayışından dolayı hareketle yani kendilerine zarar veremeyeceğini hem de kendilerini gösterebileceğini düşünen yeni bir yapıyla karşı karşıya kalınabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Dün gece katıldığı bir programda ülkücü mafya Sedat Peker'in yakın çevresiyle iletişime geçtiğini belirten gazeteci Murat Ağırel, Peker için infaz timleri kurulduğunun iddia edildiğini aktarmıştı.

Sedat Peker de saldırı sonrası bir açıklama yaptı.