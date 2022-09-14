Sedat Peker'den evine yapılan silahlı saldırı sonrası ilk açıklama

Sedat Peker, Beykoz'daki evine düzenlenen saldırı sonrası, 'Saldırı olacağını biliyordum, hatta suikastı koordine edecek isimleri de biliyorum' dedi.

Haber Merkezi

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yapılan saldırıda bir çalışanı ağır yaralanmıştı.

Halktv'den İsmail Saymaz, olay sonrası Peker'in yakınlarına ulaşarak olaya ilişkin değerlendirmesini aldı.

Saymaz'ın haberine göre Peker'in değerlendirmeleri şöyle:

-Sedat Peker gayet iyi. Olayla ilgili tek yaptığı yorum ise, 'Aptal düşmanlar maalesef insanın zekasını köreltiyor'

-Sedat Peker’in bu konularla ilgili (saldırı) daha önceden bilgisi vardı. Hatta Dubai'ye yollanan kişilere (suikast timi) başka isimlere pasaport çıkarıldı. Kişilerin isimleri başka fakat sahte isimlere gerçek pasaport çıkarıldı.

-Bu kişilerin görevi suikasti yapmak değil suikastle ilgili grupları koordine etmek.

-Sahte isimle çıkarılan pasaportların gerçek sahiplerinin bilgisi de Sedat Peker’de.

-'Türkiye’deki yakınlarının hepsini öldüreceğiz' tarzında ki bu eylemlerin olacığı da Sedat Peker tarafından biliniyordu. Hatta bunu yakın arkadaşlarıyla da paylaştı.

-Türkiye içerisindeki bu organizasyonda yer alan isimler de kendisinde.

- Buradan anlıyoruz ki: hükümeti sarsan bu suç dosyalarını ifşa ederken güvenlikle ilgili de bilgi sahibi. Hesaplarını ona göre yapıyor.

- Sedat Peker, yakınlarına 'Vallahi çok eğleneceğiz. Ama zamanını ben belirleyeceğim' dedi.