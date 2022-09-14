Acarer: 'Sedat Peker'in öldürülmesi için 25 milyon dolar'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yönelik saldırı sonrası BAE'de bulunan Peker'e yönelik suikast iddiaları yeniden gündemde.

Yaptığı Peker haberleriyle gündem olan Erk Acarer, 25 milyon dolarlık bir suikast ihalesinden söz etti.

Acarer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırıda görevli Yılmaz Günay'a üç kurşun isabet ediyor. Edindiğim bilgiye göre Peker’e suikasta önce 5 milyon Dolarla ihale veriliyor. Ancak bu başarılı olamıyor. İhalenin önerildiği bazı mafya grupları da bunu kabul etmiyor.

Bu nedenle fiyat 25 milyon Dolara çıkarılıyor ve iş ihale usulüne değil açık pazara döndürülüyor. Yani hangi gurup vurursa vursun 25 milyon doları alacak. Dünyada ve uluslararası pazarda uzun yıllardır uygulanmayan bir yöntem bu."