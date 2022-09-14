'Peker için infaz timleri kuruldu'

Ülkücü mafya Sedat Peker'e dijital tecrit uygulandığını ifade eden gazeteci Murat Ağırel, Peker için infaz timleri kurulduğunun iddia edildiğini aktardı.

Halk TV'de yayımlanan 'Kayda Geçsin' isimli programa konuk olan Ağırel, Sedat Peker'in yakın çevresiyle yaptığı konuşmayı aktardı. Ağırel, "Sedat Peker'in yakın çevresine ulaşmaya çalıştım. Bununla ilgili sorular sordum" dedi.

'Dijital tecrit uygulanıyormuş'

Peker'e dijital tecrit uygulandığını ifade eden Ağırel, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada en ufak bir beğeni dahi yapılsa dijital tecrite ek olarak yaşadığı konuta jammer'lar getirilip telefonla irtibatı kesileceği söylenmiş. Şu anda çocuklarının okulundan dolayı interneti kesmemişler. Ancak eğer bir daha paylaşım yaparsa veya beğeni-retweet yaparsa bu yola başvuracaklarını söylemişler kendisine. Sedat Peker bununla ilgili yöntem arıyormuş."

'Peker'in suikastı için ödüller konulmuş'

Ağırel, açıklamasında Sedat Peker için infaz timleri kurulduğunun iddia edildiğini aktardı.

Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"Belli gruplara, uluslararası suç çetelerine, uluslararası organizasyonlarda kullanılan bu çetelere hedef kişinin 'kellesi alınması' üzerine, yani Sedat Peker'e bir suikast yapılması ile ilgili bir anlaşma yapılmış. Ve bununla ilgili Sedat Peker cephesi şunu söylüyor; uluslararası cinayet işleyebilen tüm organizasyonlara açık bir davet olarak kabul edilen bir uygulama yapılmış. Bunu da Sedat Peker'in suikastı için ortaya konulmuş, ödüller konulmuş.

İnfaz timleri kurulmuş. Bir davet yapılmış, açık davet... 'Hedefi kim yok ederse ödülü alabileceği bir sistem' diye tarif ediliyormuş. Sedat Peker de hedefmiş, kim öldürürse ödül alacağı açıklanmış. Bununla ilgili de verilere ulaşmışlar. 'Bunlar iddia mı?' dedim. Hayır, bunlar artık delillendirme aşamasına geldikleri şeylermiş. Bununla ilgili ellerinde veriler varmış."