İşçilerin eylem yaptığı Doruk Madencilik’in teftiş sonuçları: İhlallere göstermelik para cezaları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Doruk Madencilik’te denetimlerin yapılıp yapılmadığını sordu. Sorulara yazılı yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işyeri hakkında kesilen para cezalarını aktardı.

Gelen yanıt işyerinde birçok mevzuata aykırılık tespit edildiği, bunun karşılığında şirkete para cezaları kesildiğini ortaya koydu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, teftişler kapsamında 2023 yılında toplu iş sözleşmesinden kaynaklı alacakların ödenmemesi nedeniyle işverenlik hakkında yaklaşık 3,3 milyon lira, 2025 yılında yine toplu iş sözleşmesinden kaynaklı alacaklar ödenmediği ve ücretlerin sürekli olarak geç ödendiği belirlendiğinden işverenlik hakkında yaklaşık 20 milyon lira idari para cezası uygulandı.

2026 yılında bakanlık koordinesinde yürütülen görüşmeler neticesinde, çalışanların ücret ve ücret kaynaklı alacakları için işçilere yaklaşık 300 milyon lira ödenmesi ve ayrıca 400 işçiye tazminatlarının ödenmesinin sağlandığı, işyerinde yapılan teftiş sonucunda işverenlik hakkında yaklaşık 1,5 milyon lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

18 adet mevzuata aykırılığa yalnızca 4 milyon lira ceza

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda da çok sayıda eksiklik tespit edildi.

Yanıta göre, 2025 yılında iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi sonucunda işverenlik hakkında 18 adet mevzuata aykırılık nedeniyle yaklaşık 4 milyon lira idari para cezası uygulandı. Yanıtta, Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ hakkında, prime esas kazançların eksik bildirildiği iddiasına ilişkin SGK denetmenlerince başlatılan iki denetimin de devam ettiği kaydedildi.

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'18 ayrı ihlal tespit edilmesine rağmen maden neden çalışmaya devam etti?'

Yanıtı değerlendiren CHP’li Akay, “Doruk Madencilik’te iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 18 ayrı mevzuat ihlali tespit edilmiş. Bunun karşılığında şirkete yaklaşık 4 milyon lira para cezası kesilmiş. Peki, 18 ayrı ihlal tespit edilmesine rağmen maden neden çalışmaya devam etti? İşçilerin can güvenliğini ilgilendiren bu kadar ciddi eksikliğe rağmen neden üretime ara verilmedi?” sorularını yöneltti. Cevdet Akay, emekçilerin aylarca eylem yaptıklarını, ücretlerini alamadıklarını, evlerine ekmek götüremediklerini, haklarını alabilmek için mücadele ederken şirketin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

İşçilerin aylarca mağdur edildiğini, şirketin ise para cezasıyla yoluna devam ettiğini belirten Akay, “İşçi aylarca ücretini alamıyor, evine ekmek götüremiyor, hakkını aramak için sokaklara çıkıyor. İşveren ise işçilerin haklarını ödemediği, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 18 adet mevzuata aykırılık tespit edildiği hâlde para cezasıyla yoluna devam ediyor. İşçiye sabır, işverene kolaylık” diyerek tepkisini dile getirdi.

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