Hakları ödenmeyen Doruk Madencilik işçisi trafikte üst geçide çıktı: 'Bizi artık oyalamasınlar!'

Günlerdir Ankara'da alacakları için mücadele eden Doruk Madencilik işçisi ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi işçiler, Yıldızlar Holding önündeki bekleyişlerine devam ediyor.

Ailelerinden ve çocuklarından uzakta direnen işçiler, şirketin kendilerini oyaladığını söyleyerek haklarını istedi. Şirket sahibi Sabahattin Yıldız'a seslenerek taleplerini yineleyen işçilerden biri, bugün şirket önündeki üst geçidin üzerine çıkarak taleplerini dile getirdi, "Bizi artık oyalamasınlar!" dedi.

'Artık sesimizi duyun'

İşçilerden birinin Yıldızlar SSS Holding önündeki bulvarda bulunan Şehit Fehmi Alemdar Yaya Üst Geçidi'ne çıkması üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi.

Günlerdir Ankara'da açlık grevleri ve kentin önemli noktalarında yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor. İşçiler "Sabır taşı çatladı. Artık sesimizi duyun, hakkımızı verin" diyor.

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