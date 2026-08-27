Doruk Maden işçileri Yıldızlar SSS Holding önünden seslendi

Günlerdir Ankara'da mücadele eden Türkiye Maden İş Sendikası üyesi Doruk Maden işçileri, hak ettikleri maaşlarını ve tazminatlarını almak için eylemlerine devam ediyor.

Ankara'da zaman zaman açlık grevleriyle, zaman zaman da başkentin çeşitli noktalarındaki eylemleriyle seslerini duyurmaya çalışan madenciler, bugün de firmanın merkezi olan Yıldızlar SSS Holding binası önünde bir araya geldi.

Alacaklarının son kuruşu hesaplarına yatmadan Ankara'dan ayrılmayacaklarını tekrar eden madenciler, patron Sebahattin Yıldız'ın artık kendilerini oyalamaması gerektiğini ve alacaklarını derhal vermesini talep ediyor.

TKP'den direnen madencilere dayanışma ziyareti

Yıldızlar SSS Holding önünde bir araya gelen madencilere dayanışma ziyaretinde bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP), haftalardır Ankara'nın göbeğinde hakları ve insanca yaşamak için mücadele eden madencileri yalnız bırakmadı.

Ziyarette söz alan TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, "Bu ülkenin madenleri holdinglere peşkeş çekildiği için alın teriyle çalışan, yıllarca madenlerde emek veren işçiler bugün ekmekleri ve insanca yaşamak için mücadele ediyor" dedi.

TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver

Bu ülkenin bütün değerlerinin, madenlerinin, fabrikalarının, okullarının ve hastanelerinin peşkeş çekildiği patronların, işçinin alın teri üzerinden servetlerine servet kattığını ifade eden Banu Ünver, patronların bugün işçinin emeğiyle kazandığı en temel hakkını, maaşlarını bile ödemediğini belirtti.

Holdinglerin işçinin hakkını ödemek için devletten teşvik beklediğini, kredi almak için çabaladığını ama en nihayetinde emekçilerin biriktirdiği değerlere göz diktiğini ifade eden Ünver, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bu ülkenin siyasi iktidarı, işçiyi değil, patronları ve holdingleri temsil ettiğini defalarca gösterdi. Hepsi haftalardır Ankara'nın göbeğinde direnen, mücadele eden işçilerin sesine kulaklarını kapatıyor. Tek yaptıkları ise mücadele eden işçiye saldırmak. Defalarca saldırıyor, müdahale ediyor ve gözaltına alıyorlar. Bu ülkede istedikleri tek şey var: İşçiler emek versin, üretsin ama hakkını aramasın. Ama yok öyle yağma. Doruk işçileri haftalardır mücadele ediyor ve gösterdiler ki bir araya gelen, örgütlenen ve mücadele eden işçi hakkını alır. Bu ülkenin emekçileri artık biliyor; örgütlenmekten, bir araya gelmekten, mücadele etmekten başka şansımız yok. Bu ülkenin maden işçileri, haftalardır direnen maden işçileri kazanacak. Tüm madenler devletleştirilecek ve bu ülkenin bütün değerlerine çöken asalak holdingler bu ülkeden defolup gidecek."

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