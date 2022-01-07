İşçiler eylem yapmıştı: Akkuyu Nükleer'den açıklama

Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında çalışan işçiler kamp koşullarının düzeltilmesini talep ederek eylem yapmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4 ünitesinin tamamında çalışmaların devam ettiği belirtildi. Projede çalışan işçiler için şantiye yakınında "yaşam için gerekli tüm araç ve gereçlerle donatılmış geçici yerleşim alanları" bulunduğu öne sürüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

"Birkaç alt yüklenici firma, proje kapsamında istihdam edilen işçi sayısındaki artış nedeniyle, şu anda yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaşadığı Sipahili’deki yerleşim alanının yönetimine odalardaki yatak sayısının artırılması yönünde talepte bulunmuştur. Ancak, yapılan değerlendirme sonucunda, kapasite artışına ilişkin bu talebin uygun olmadığına karar verilmiştir. Ayrıca, basına yansıyan ve yaşam koşullarını konu alan haberlere ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yaşam alanlarında yapılan denetimler de devam etmektedir. Denetim sonucu uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için yönetime uyarı gönderilecektir."