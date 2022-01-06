Akkuyu'da eylem yapan işçi: 'Her yerde sıra var, 20 dakika tuvalet kuyruğu beklenir mi?'

Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında çalışan işçiler kamp koşullarının düzeltilmesini talep ederek dün akşam eylem yapmıştı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan bir işçi, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. 4 kişinin kalması için planan konteynerlerdeki kişi sayısının 6-8'e çıkarıldığını belirten işçi, "Adım atacak yer kalmıyor" diyerek normalde söz konusu alanda 4 kişinin bile rahat konaklayamadığını ifade etti.

'Her yerde sıra var, 20 dakika tuvalet kuyruğu beklenir mi?'

İnsanların virüs bulaşmasından da korkutuğunu ve bu konuda herhangi bir önlem alınmadığını anlatan işçi şöyle konuştu:

"Sıralar çok uzun ve her yerde sıra var. Yemeğe gidiyoruz kuyruk var, markete gidiyoruz kuyruk var, tuvalete gidiyoruz kuyruk var. Bir insan tuvalet sırasında 20 dakika bekler mi? Burada beklemek zorunda kalıyorsun. Herhangi bir önlem alınmıyor. Şimdi burada 8 bin kişinin olduğunu söylüyorlar Eğer böyle bir çalışma yapacaksan kapasiteyi ona göre yaptıracaksın.

'Dışarıdan yiyecek yasak, market pahalı'

Market çok pahalı ve dışarıdan yiyecek getirmemize izin verilmiyor. İçeride bir tane market var zaten girmek için önünde kuyruk bekliyoruz. Kuyruk bitiyor içeri giriyorsun saçma sapan fiyatlar. Burada olanlar dışarıyı da görmüyor fiyatlar güncel mi, değil mi dışarıdan ucuz mu pahalı mı, bundan bir haberimiz yok. Birçok ürünün burada daha pahalı olduğunu dışarıya göre daha maliyetli olduğunu görüyoruz. Buna karşı herhangi bir önlem de alınmıyor.

'Canımıza tak etti'

Dün akşam artık canımıza tak etti. İşçiler ayağa kalktılar. Sonra jandarma girdi içeri, bizimle konuştu. 'Ayaklanmayı bitirin, bunları şirketlerle konuşacağız' dediler. Eylem şimdilik sona erdi. Bakacağız, göreceğiz sonuçları."

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