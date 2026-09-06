İran Meclis Başkanı Kalibaf: ‘Orantılı yanıtlar dönemi sona erdi’

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Tahran’ın bundan böyle “orantılı yanıt” politikası izlemeyeceğini belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nın (ISNA) aktardığına göre Kalibaf, çevrimiçi düzenlenen Meclis oturumunda ABD unsurlarına yönelik son askeri eylemler hakkında konuştu.

Kalibaf, “ABD’liler ‘orantılı yanıtlar’ döneminin sona erdiğini ve üslerine yönelik saldırılarımızın yalnızca bir başlangıç olduğunu kesin olarak anlamış olmalılar” ifadelerini kullandı.

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‘Daha hızlı, daha sert ve daha acı verici olacak’

İran’ın çıkarlarını ve güvenliğini hedef alan yeni saldırıların daha ağır biçimde yanıtlanacağını söyleyen Kalibaf, şöyle devam etti:

Eğer hâlâ anlamadılarsa, çok geç olmadan oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar. Bundan böyle İran’ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her türlü saldırı daha hızlı, daha sert ve daha acı verici biçimde yanıtlanacaktır.

Kalibaf, İran’ın düzenlediği saldırıların ABD’yi “aciz” bıraktığını kaydetti. ABD’li yetkililerin bu nedenle “içi boş açıklamalara” ve yapay zekâyla üretilmiş savaş görüntülerine başvurduğunu söyledi.

Açıklama, ABD ordusunun İran’a ait üç petrol tankerini hedef aldığı ve İran’ın bölgedeki ABD askeri unsurlarına yönelik yeni saldırılar düzenlediği bir dönemde geldi. Washington, tankerleri İran’ın ABD savaş gemilerine fırlattığı balistik füzelerin ardından vurduğunu açıkladı. İran ise ABD’nin petrol sevkiyatını hedef alan saldırılarını “savaş suçu” olarak nitelendirdi.

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