İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile görüşmesinde, ülkesinin Kuveyt'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği iddiasını kesin bir dille reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Irakçi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran'ın söz konusu saldırıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Irakçi, olayda yaşanan can kayıpları ve meydana gelen zarardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Irakçi, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla Kuveyt ile ortak soruşturma yürütmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kuveyt'teki saldırıda 2 İtalyan hayatını kaybetti

Kuveyt ordusu, “İran'ın ülkeye düzenlediği İHA saldırısında kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını” iddia etmişti.

İlk açıklamada, saldırıda 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bildirilmiş, daha sonra yaralanan 2 İtalyan’ın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile de bir telefon görüşmesi yaparak Kuveyt'teki İHA olayında iki İtalyan vatandaşının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, İtalyan hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

İran’a yöneltilen suçlamaları "asılsız" olarak nitelendiren Irakçi, İran'ın olayda hiçbir rolünün ya da dahlinin bulunmadığını yineledi.

Irakçi, Tahran'ın olayın soruşturulması konusunda hem Kuveyt hem de İtalya hükümetleriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu da belirtti.

İran ordusundan ‘sahte bayrak’ taktiklerine karşı uyarı

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de İran'ın bölgede herhangi bir askeri veya saldırı amaçlı operasyon gerçekleştirmediğini belirtti.

Şikarçi, İran'a yönelik suçlamaların, İsrail işgal güçleri ve ABD kuvvetlerinin bölgesel provokasyonlar düzenlemek amacıyla daha önce gerçekleştirdiği düşmanca eylemlerin ve kullandığı "sahte bayrak" taktiklerinin gölgesinde gündeme geldiğini söyledi.

Sözcü, bu iddiaların devam eden sabotaj faaliyetlerini örtbas etmeyi ve bölgesel güvenliği baltalamaya yönelik yeni girişimlere kılıf sağlamayı amaçladığını da sözlerine ekledi.

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