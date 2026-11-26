İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, ABD ordusunun katılımı olmadan da İran'a yönelik saldırı düzenlemeye hazır olduklarını bildirdi.

Defrin, aynı yayında Filistinli sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanıldığı iddialarını içeren araştırma dosyasına ilişkin askerleri savundu.

'Güçlü bir şekilde saldırmaya hazırız'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları yeniden başlatma ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde konuşan Defrin, İran'a olası yeni operasyonlar hakkındaki soruları yanıtladı.

Defrin, "Durumu yakından takip ediyoruz. ABD olmaksızın da her an kendi başımıza (İran'a) güçlü bir şekilde saldırmaya hazırız" iddiasında bulundu.

İsrail ordusunun mevcut güvenlik talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Defrin, "İran'ın İsrail'i yok etme vizyonu ortadan kalkmadı. Bu hedef doğrultusunda çalışıyorlar" dedi.

Defrin'in açıklamaları, İran'a yönelik olası bir saldırının İsrail iç siyasetinde de tartışıldığı bir süreçte geldi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Binyamin Netanyahu'nun İran'a karşı geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yaptığı öne sürüldü.

Netanyahu'nun İran'a saldırıya işaret eden açıklamalarına karşılık, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ve müttefikleri, acil bir saldırı düzenlemeyi gerektiren bir tehdit bulunmadığını dile getirdi. İsrail basını ayrıca, Netanyahu'nun olası bir İran saldırısını, "değişim bloku" partilerini hem iktidar hem de muhalefet kanadından partilerin oluşturacağı geniş tabanlı bir "Siyonist birlik hükümetine" zorlamak için son fırsat olarak gördüğünü iddia etti.

'Sivrisinek Protokolü' araştırması ve sansür başvurusu

Defrin, KAN'a verdiği demeçte, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını öne süren "Sivrisinek Protokolü" araştırmasına da değindi.

Askerlerin hukuka bağlı kaldığını iddia eden Defrin, "İsrail ordusu, askerlerinin arkasındadır ve bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

KAN 11 kanalı, "Zman Emet" programında yayımlanması planlanan "Sivrisinek Prosedürü" başlıklı araştırma dosyasının tanıtım fragmanını 19 Kasım'da ekranlara getirmişti. Fragmanın ardından bazı İsrailli bakanlar ve milletvekilleri dosyanın televizyonda yayımlanmasının engellenmesi çağrısında bulunmuş, Savunma Bakanı Yisrael Katz da yayının durdurulması amacıyla Askeri Sansür Kurulu Başkanına başvurmuştu.

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