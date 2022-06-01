İngiltere'nin sığınmacıları gönderme planı

İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığını belirttiği sığınmacıları Ruanda'ya göndermeyi planlıyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 14 Haziran'da Ruanda'ya ilk grup gönderilecek. Ancak ülkede ve dünyada çok tartışılan bu kararın aleyhine dava açılması bekleniyor.

Sığınmacılar 6 bin 500 kilometre uzağa yollanacak

İngiltere'den yaklaşık 6 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ruanda'nın, sığınmacılarla ilgili sorumluluk sahibi olacağı ve ülkeye gelen kişileri sığınma başvurusu sürecine sokacağı belirtildi. Sığınmacılara Ruanda'da barınma olanakları sağlanacağı iddia edilirken, "başarılı" olanlara Ruanda'da beş yıllık eğitim ve destek içeren oturum izni verilecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın hamlesine karşı, hem gönderilmesine karar verilen sığınmacılar hem de bu adıma karşı çıkan gruplar tarafından dava açılması bekleniyor.

Önce özgürlük kısıtlaması eleştirisi, sonra 'dünyanın en güvenli ülkesi' açıklaması

Geçtiğimiz yıl İngiltere hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ruanda'da "sivil ve siyasi hakların ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasıyla ilgili" endişelerini bildirmişti. Sığınmacı anlaşmasının imzalanmasından sonra Başbakan Boris Johnson, Ruanda'yı "Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri" olarak tanımlamıştı.

İşçi Partisi'nin İçişleri Sözcüsü Yvette Cooper ise planın "tamamen işlevsiz ve aşırı maliyetli" olduğunu söylemişti. Muhalefet partilerinin yanı sıra iktidardaki Muhafazakar Parti'den de plana yönelik eleştiriler var. 160'dan fazla sivil toplum kuruluşu ise plandan vazgeçmesi için hükümete çağrı yaptı.