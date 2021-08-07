İngiliz vatandaşlarına çağrı: Afganistan'daysanız kaçın

Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (dışişleri bakanlığı) 6 Ağustos'ta yayımladığı bir tavsiye notuyla, Afganistan'da bulunan yurttaşlarına genel ulaşım araçlarını kullanarak ülkeden çıkmaları tavsiyesinde bulundu.
Tavsiye notunda "Kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle, eğer halen Afganistan'daysanız, genel/ticari ulaşım yollarını kullanarak ülkeyi terketmeniz tavsiye edilmektedir" denildi.
İngiliz vatandaşlarından Kabil'deki elçiliği arayarak ayrılış planlarını teyid etmeleri istendi.