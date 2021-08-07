İngiliz vatandaşlarına çağrı: Afganistan'daysanız kaçın

İngiliz hükümeti Afganistan'da bulunan yurttaşlarına kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle ülkeden ayrılma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (dışişleri bakanlığı) 6 Ağustos'ta yayımladığı bir tavsiye notuyla, Afganistan'da bulunan yurttaşlarına genel ulaşım araçlarını kullanarak ülkeden çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Tavsiye notunda "Kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle, eğer halen Afganistan'daysanız, genel/ticari ulaşım yollarını kullanarak ülkeyi terketmeniz tavsiye edilmektedir" denildi.

İngiliz vatandaşlarından Kabil'deki elçiliği arayarak ayrılış planlarını teyid etmeleri istendi.

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