Afganistan Savunma Bakanı'nın evine saldırıyı Taliban üstlendi: En az 8 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin evine yapılan bombalı saldırı sonucunda en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı.

Saldırı sırasında Muhammedi'nin evde olmadığı bildirilirken, bakanın ailesi saldırı sonrası evden tahliye edilmişti.

Yetkililer, silahlı saldırganlardan 4'ünün öldürüldüğünü aktardı.

Saldırıyı Taliban üstlendi

Hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge'deki saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban tarafından yapılan açıklamada, hükümet yetkililerine daha fazla saldırı yapılacağı yönünde tehditte bulunuldu.