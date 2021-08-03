Afganistan Savunma Bakanı'nın evinin yakınında bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binaları ve büyükelçiliklerinin bulunduğu "Yeşil Bölge"de büyük patlamalar ve silah sesleri duyulduğu bildirildi.

El Cezire'de yer alan habere göre, Afgan üst düzey bir yetkili, ilk patlamanın bombalı aracın infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini ve saldırıda bir parlamento üyesinin evinin hedef alındığını aktardı.

Patlamanın Afganistan Savunma Bakanı Bismillahi Muhammedi'nin evinin yakınında gerçekleştiği bildirilirken, Muhammedi, sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı

Bundan yaklaşık 2 saat sonra aynı bölgede ikinci bir güçlü patlamanın gerçekleştiği kaydedildi. Savunma Bakanı Yardımcısı, DPA'ya yaptığı açıklamada, patlamanın ardından bakanın ailesinin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanekzai, ilk patlamanın ardından bölgeye silahlı grupların geldiğini bildirdi. Stanekzai, üç silahlı saldırganın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ve bakanın evine giden tüm yolların kapatıldığını duyurdu.

Kabil Emniyet Müdürü Ferdavs Faramarz, bölgede yaşayan yüzlerce kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Dastgir Nazari, en az 10 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.