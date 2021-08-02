Bahçeli: Türkiye, Afganistan'da her kesimle görüşmelidir, buna Taliban da dahildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TürkGün gazetesinde yayımlanan röportajında, "Bu ülkenin istikrar ve iç barışına destek vermemiz tabidir, olmalıdır. Mesele bir havalimanını beklemenin çok daha ötesindedir. Bu ülkede huzurun ve güvenliğin temini için Türkiye üzerine düşeni yapabilir. Netice itibarıyla orada işgalci olmayacağız. Türkiye, Afganistan’da her kesimle görüşmelidir. Buna Taliban da dâhildir" dedi.

Bahçeli, Afganistan konusunda da şu açıklamaları yaptı:

"Bunlar, Afganistan’ın birlik ve bütünlüğünün korunması, güvenlik ve istikrarının sağlanması, ülkede halk desteğini ve katılımı ön planda tutan geniş tabanlı siyasi yapının güçlenmesi ve Afganistan’ın terörden ve aşırı akımlardan arındırılarak, halkın huzur ve refaha kavuşturulmasıdır. Bu ülkenin istikrar ve iç barışına destek vermemiz tabidir, olmalıdır. Mesele bir havalimanını beklemenin çok daha ötesindedir. Bu ülkede huzurun ve güvenliğin temini için Türkiye üzerine düşeni yapabilir.

Netice itibarıyla orada işgalci olmayacağız. Bunu aklımızdan bile geçirmeyeceğiz. Türkiye, Afganistan’da her kesimle görüşmelidir. Buna Taliban da dâhildir. ABD’yle masaya oturan Taliban’ın, Türkiye’ye şaşı bakması eşyanın tabiatına aykırıdır. Afganistan yönetimi, ülkemizin havaalanı misyonunun hukuki altyapısı için gereken davet mektubunu bildiğim kadarıyla Türkiye’ye iletti. Askeri varlığımızın meşruiyet zemini ise, NATO anlaşması ve tezkere çerçevesinde 11 Eylül’e kadar geçerli. Bunu uzatmalıyız. Taliban, 13 Temmuz’da bir açıklama yapmış. Afganistan’daki askeri varlığımızın Doha Anlaşması hilafına sürdürülmesini kınamış. Taliban ve diğer unsurlarla çözülemeyecek bir sorun yoktur. Hedef Afganistan’ın güvenliği ve dirliğidir. Bu ülke nüfusunun yüzde 20’ye yakını soydaşımızdır. Biz başkalarından çok daha yakınız. Beraberce her müşkülü aşarız. Parti olarak Türkiye’nin Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’ndaki muhtemel mevcudiyetini destekliyoruz. CHP yönetimi bu işlerden anlamaz. Yaydıkları karamsarlık tutmaz."