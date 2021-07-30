Bahçeli: Türkiye'nin Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var

MHP Genel Başkanı Türkgün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Cumhur İttifakı'na ihtiyacı olduğunu öne süren Bahçeli, "Camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun. Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, ülkemizin maruz kaldığı çok çetin, çok cepheli saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucudur" dedi.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın Türk milletini küresel bir güç haline getirecek 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını kuracağını" öne sürerek, "Çılgın Türkler seferde. 2023'te cumhurun zaferini yaşayacağız" diye konuştu.