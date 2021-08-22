İngiliz şeriatçı, BBC'ye konuştu: Basın Taliban'ı kötüymüş gibi göstermeye çalışıyor

İngiltere İslami Şeriat Konseyi'nden bir "uzman" olan Khola Hasan, basın kurumlarını Taliban'ın kadın hakları konusundaki görüşlerini "yanlış tanıtmakla" suçladı ve militanların konuyla ilgili tavrının "iyi bir başlangıç" olduğunu savundu.

BBC Radio 4 ile yaptığı bir söyleşide Batılı ülkelerin "Taliban militanlarına yardım eli uzatırsa […] belki gerçekten ilerleyebilecekleri" konusunda ısrar etti.

İngiliz yobaz isim, “Müslüman olarak sosyal medyadan tanıdığım her insan, özel veya kişisel olarak tanımıyorum ama onları sosyal medyadan veya arkadaş olarak ekledim, her neyse, militanları kutluyor ve onlara bir şans verin diyorlar" diyerek kendi sosyal medya "arkadaşlarına" dayandırdığı bilgiyle Taliban'a yoğun bir kamuoyu desteği olduğunu öne sürdü.

Afganistan'da kontrol noktalarından geçerken kadın ve çocukların dövüldüğü ve kırbaçlandığına dair haberler hakkında yorum yapması istendiğinde Hasan, Afganistan'ı "aşiretlere bağlı bir kabile toplumu" ve on yıllardır "işgal" içinde "topluluklar içinde çok fazla şiddet" olan bir toplum olarak nitelendirdi.

Uluslararası toplumu "küçük, küçük olayları almamaya ve onları büyük bir şeye dönüştürmemeye çok dikkat etmeye" çağıran şeriatçı "uzman", “Batı medyası Müslümanları yanlış tanıtmayı seviyor” dedi ve “Uzun zamandır yanlış anlatılıyor ki artık alıştım, gözümü bile kırpmıyorum” diye ekledi.

Hasan, Taliban'ın kadınlara baskı yapmama vaadiyle ilgili olarak, “Hayır yapmadık çünkü Taliban büyüdü” dedi.

İngiltere İslami Şeriat Konseyi üyesi, İngiliz devlet radyosuna verdiği demeçte cihatçılar için "Öğreniyorlar. Bu yapmak kolay bir şey değil, yüzlerce yıldır inancınızı tek bir şekilde uygulamak ve sonra birden farklı düşünme biçimlerine maruz kalmak, belki de yanlış anladık. Sorun onlara bir şans vermememiz” dedi.