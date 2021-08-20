Batı medyası cihadı unuttu, 'Taliban modasına' odaklandı

Cihadçı örgüt Taliban Afganistan'da iktidarı ele geçirirken Batı medyası için insani krizin takibi çok da çekici gelmedi. Ülkedeki işgali meşrulaştırmak için bir müddet Taliban'ın sivillere karşı baskısını haberleştiren Batı basınının Taliban güzellemelerine başlaması için cihatçıların Kabil'e girmesinin üzerinden 4 gün geçmesi yeterli oldu.

CNN İdlib'de El Kaide öven Clarissa Ward adlı cihat sever muhabirini bu sefer Taliban betimlemeleri yapmak üzere ülkeye yollarken İngiliz Daily Mail'se Taliban'ın "marka elbiselerine" ve "havalı kıyafetleriyle başlattıkları moda akımına" odaklanmış durumda.

İngiliz gazetesi, "Genç savaşçılar, geleneksel kıyafetlerini güneş gözlükleri, şık spor ayakkabılar ve kendi markalı beyzbol şapkaları ile kombinle, batılı giyim tarzını da yıkıyorlar" başlığıyla yayınladığı haberde cihatçıların ne kadar havalı giyindiklerine dem vururken "Genç Taliban savaşçıları, seleflerinin sade görünümünü terk ederek güneş gözlükleri, şık spor ayakkabılar ve Taliban bayrağıyla markalı beyzbol şapkalarıyla tamamlanan daha trend giysilere yöneldiler" ifadelerini kullandı.

1996'dan 2001'e kadar, Taliban'ın iktidarının "kıllı, ciddi görünümlü ve sakallı militanlarla" özdeşleşmesinden yakınan Daily Mail, şeriatçıların yeni "imajından" oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

"Taliban 2.0" diye adlandırdığı moda akımını "Batı etkisini yıkmalarına rağmen çok daha modern, batılı bir giyim tarzı benimsediler" diye tanımlayan Daily Mail'in aksine CNN'in El Kaideci muhabiri Ward ve ekibi "yüzü göründüğü için" Taliban'ın saldırısına uğrayınca retoriğini değiştirdi.