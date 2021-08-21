Taliban radyoda müziği ve kadınların çalışmasını yasakladı

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban hareketi merkezi Gazne ilindeki yerel radyo istasyonlarında müziği ve kadınların çalışmalarını yasakladı.

Afganistan menşeli Pajhwok ajansına göre, ilgili kararname, 12 Ağustos'ta Gazne'yi kontrol altına aldıktan sonra Taliban tarafından atanan bölgenin yeni liderliği tarafından yayınlandı.

Daha önce, eyalet polis karakollarından birinin başkanı Muhammed Haşim Gaci'nin Taliban birliklerinin bölgenin idari merkezine girmesinden hemen sonra ortadan kaybolduğu bildirilmişti. Gaci'nin akrabaları hâlâ ondan haber alamıyor.