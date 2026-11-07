İmbat Madencilik işçileri direndi ve kazandı: Tüm alacakları hesaplarına yatırıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik'te, ödenmeyen maaşları ve Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) kaynaklanan alacakları için mücadele eden işçiler kazanım elde etti.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, gece yarısı itibarıyla işçilerin geçmiş dönemden kalan hakları dahil tüm alacaklarının banka hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

‘Zafer direnen İmbat madencisinin’

Sendikadan yapılan açıklamada, "Zafer direnen İmbat madencisinin!" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, işçilerin geçmişe dönük alacaklarının da ödendiği belirtilerek İmbat Madencilik'te sendikal örgütlenmenin sürdürüleceği vurgulandı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır da işçilere seslenerek kazanımın dayanışma sayesinde elde edildiğini belirtti.

Çakır, "Bu zafer sendikanın değil işçinin zaferidir, Soma'nın zaferidir, Soma esnafının zaferidir, işçilerin-çiftçilerin zaferidir" dedi.

Kazanımlarını yaşamanı yitiren 5 madenciye armağan ettiler

Madenciler, direnişin sonucunda elde ettikleri kazanımı 1 Ekim'de İmbat Madencilik'te meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan İnce, Kerim Ören, Halit Ersay, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'ya armağan etti.

Sendikanın açıklamasında, yaşamını yitiren işçiler için "Biliyoruz ki burada olsalardı en önde direnenler onlar olacaktı" denildi.

Ne olmuştu?

İmbat Madencilik işçileri, maaşlarının ve birikmiş işçilik alacaklarının ödenmemesi üzerine eyleme başlamıştı.

Soma'dan Ankara'ya yürümek isteyen madencilerin önü, Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Çamlık mevkisinde jandarma tarafından kesilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin ardından alacakların ödeneceği açıklanmış ancak işçilerin bir bölümü paraları hesaplarına geçene kadar eylemi sürdürme kararı almıştı.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) önünde devam eden direniş, ödemelerin tamamlandığının duyurulmasının ardından sona erdi.

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