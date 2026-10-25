İmamoğlu'ndan fon vurgununa dair açıklama: 'İBB operasyonlarıyla somut ilişkisi var'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 ay aradan sonra yaptığı savunmanın ardından Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e gönderdiği mektupla, iktidarın yargı eliyle yürüttüğü operasyonlara ve milyarlarca dolarlık fon vurgununa dair açıklama yaptı.

İmamoğlu mektubunda muhalefete ve medyaya yönelik artan baskıların temelinde, borsada buharlaşan milyarlarca doların ve "soygun düzeninin" yattığını ifade etti.

Yaşananlar için "Asrın Soygunu Fon Vurgunu" nitelemesini yapan İmamoğlu, bu sürecin devlet içindeki koruma kalkanları olmadan yapılamayacağını belirtti ve “Fon vurgunu süreci özel bir tasarımdır. Siyaset, idare, bürokrasi ve yargı ayakları vardır. Ödenen bu ağır bedelin oluşumu bağlamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarla somut ilişkisi vardır. Somut ilişkiyi ve iç içe geçmiş tanımlamaları sizinle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik operasyonlar ile fon vurgununun eşzamanlı ilerlemesine dikkat çeken İmamoğlu, yargının muhalefete karşı sopaya dönüştürülüp yandaşlara karşı kalkan yapıldığını söyledi:

"Bir yanda yılları aşan tutuklamalar, öbür yanda hiçbir işlem yapılmadan, gözaltı bile görmeden bir süreç yönetimi yaşandı."

Fon vurgununun ilk günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takibinde olduğunu belirten İmamoğlu, dönemin başsavcısı Akın Gürlek'e 26 Şubat 2025'te İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) müzekkere yolladığını, bunu kendilerinin de açıkladığını hatırlattı.

Ancak Gürlek'in başsavcılık döneminde bir yıl, daha sonra terfi ettiği Adalet Bakanlığı döneminde ise altı ay boyunca tek bir ek talepte bulunmadığına ve operasyon başlatmadığına dikkat çekti.

Aynı başsavcılığın, fon vurgununu izlemekle yetinirken İBB'yi hedef almak için olağanüstü gayret gösterdiğini vurgulayan İmamoğlu, diplomasının iptali için başlatılan süreci örnek gösterdi:

"Aynı dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Şubat 2025’te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne diplomamın iptali için tarihte görülmemiş bir içerikle yazı yazdı. Sadece 15 gün sonra 11 Mart 2025’te tenkit yazısıyla ‘Acele iptal et!’ notuyla ikinci bir yazı yollandı. Takip bununla da bitmedi. 18 Mart 2025’te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nden diploma iptalini görür görmez sadece bir gün sonra… 19 Mart 2025’te İBB operasyonunu gerçekleştirdi."

İmamoğlu, 19 Mart 2025'te İBB operasyonunun düğmesine basılmasıyla, sonuncusu 31 Ekim'de olmak üzere İBB'ye yönelik toplamda dokuz dalga operasyon düzenlendiğini belirtti.

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'Piyasa çökerken TERA’nın ağırlık verdiği hisseler zirve yaptı'

"İBB tarafında bunlar olurken İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) tarafında ise uyarı yapan eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkilileri, uzmanların yazdıkları yazılar ve paylaşımları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı" diyen İmamoğlu, mektubuna şöyle devam etti:

Aynı dönemde Kasım 2025’te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uyarıcı sözler söylemişse de kimse kılını dahi kıpırdatmadı. Aksine çok dikkat çekici rantçı, yağmacı anlayış devreye girdi. 19 Mart darbesi ile birlikte tüm müdahalelere rağmen piyasalar alt üst oldu. İMKB iki günde yüzde 16,3 değer kaybetti. Bir haftada milletin 31,5 milyar dolar parası buharlaştı. Tam piyasa çökerken şimdi meşhur olan TERA’nın ağırlık verdiği hisselerden oluşan sepet tersine yükseldi ve zirve yaptı. Ne tesadüf değil mi? Gemi batarken yelken açabilen ne zeki insanlar var, değil mi? Bir yıl sonra mutlak butlan kararı geldi. 21 Mayıs darbesi ile Borsa yine çöktü. Bu çöküş anında yine meşhur TERA, 1 milyar 870 milyon dolar alım yaptı. Piyasa çökerken kimler topluyordu? Kimin parasıyla? SPK biliyor, MKK biliyor bütün detaylarını."

İmamoğlu, "Sonuçta Eylül ayında takke düştü, kel göründü. İki milyona yakın insan göz göre göre büyük bir çete ile siyasi ilişkilerle soyuldu. Yaklaşık 17 milyar dolarlık soygun... Kim bunlar? Vurguncular, eski bakanlar, Cumhurbaşkanı danışmanı, siyasiler, AK Partili kadrolar, bağlı bürokratlar, bakanlar, bakan yardımcıları, eş, dost ve akrabalar..." ifadelerini kullandı.

'AK Parti zihniyeti ve temsilcileri çaldılar'

"İktidarın fon soygununu örtbas etmek için kendisine yönelik asılsız fon iddialarını iddianameye koydurduğunu" söyleyen İmamoğlu, "Peki Ekrem İmamoğlu’nda fon var mıymış?" sorusunu yönelterek kendi evinde, yakınlarında veya yol arkadaşlarında hiçbir maddi usulsüzlük bulunmadığını ifade etti.

"Ancak görüldü ki yolsuzluk fonlarını kurup milletin parasını İBB’ye operasyon yaparken aynı dönemde AK Parti zihniyeti ve temsilcileri çaldılar" diyen İmamoğlu, "buzdağının görünen kısmı" olarak nitelendirdiği örnekleri şöyle saydı:

"Milyarlarca dolarlık vurgunu, fon vurgunu onlarda

Yüzlerce, binlerce tapu, usulsüz vurgun Yahşihan’da

Para kuleleri, milyonlarca dolar Esenyurt’ta

Külçe külçe altınlar DHMİ daire başkanında"

'İşin esası, Saray düzeni'

İmamoğlu mektubunda şöyle devam etti:

"Çünkü işin esası, Saray düzeni, AK Partili kadrolar, eski bakanlar, eş, dost, akraba vs. saymakla bitmez! İlave olarak da bunların yargıdaki destekçileri! Emekli olmak, kaçmak, istifa etmek, görünmez olmak bu vurguncuları sizi kurtarmaz, kurtarmayacak. Milleti canından bezdirdiler! Elbette hesap verecekler! Bu iddianameyi yazdıranlar, yazanlar... Bu iddianame yazılırken bize ‘Fon oluşturuluyor’ denildiği sırada, ‘Asrın Soygunu Fon Vurgunu’ ile ceplerini dolduranlar... Aynaya baktıklarında örgütü, suç örgütünü, vurguncuyu, yağmacıyı, rantçıyı, para kulelerini, gizli kasaları görecekler!"

"Türkiye tarihinin milletçe en büyük sınavını ve tarihî bir mücadelesini veriyoruz" diyen İmamoğlu, mektubunu "Mutlaka kazanacağız. İhtiyacımız olan, azim, kararlılık, cesaret ve birlikte olmaktır!" iddiasıyla bitirdi.

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