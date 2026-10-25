Fona para kaptıran AKP Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Altı kamu kurumunun ihmaliyle ilgili

Fon skandalında, AKP'li siyasetçilerin milyarlarca liralık işlemleri ortalığa saçılmıştı. Söz konusu fonlarda parası kalanlardan birinin de AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci olduğu ortaya çıkmıştı.

Şirketlerinin milyonlarca lirasını fona yatıran ve krizin "kaybedenlerinden" olan Zeybekci, Denizli'de düzenlenen AKP Tavas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda sahneye çıktı.

Konuşmasında fon vurgunu gündemine de değinen Zeybekci, suçu bir kez daha kurumlara attı. "Altı kurumun ihmali olduğunu" söyleyen Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak altı kamu kurumunun ihmaliyle ilgili. Kamu görevlilerinin ihmali, bazılarının üst derecede ihmali var. Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde 'Al bunu, götür bunu' diyemezsiniz. Hukukun işlemesi lazım, sistemin çalışması lazım ama bu kurumların ihmali net."

Ortada dönen milyarlarca liralık ranta rağmen partisinin ve kendisinin "şeffaf" olduğunu öne süren Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiçbir şey gizlenemez. Özellikle bu dönemde, bu bilgi çağında, bu kayıt çağında hiçbir şey gizlenemez. Vurgun yapanlar diye bir ordu var. Bir de vurgunu yiyenler var. Onların içinde bizim şirketlerimiz de var. Şundan emin olun yedi yaşından itibaren bugüne kadar hesabını veremeyeceğim bir tek nefesim dahi yoktur. Yedi yaşında hepinizin bildiği, tütün tarlasında yaz boyunca koşturan dünya insanıyız."

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'Faiz demesinler diye' yatırmışlar: Önce devleti suçladı, sonra çark etti

Olayın geçmişine bakıldığında, Zeybekci'nin ortağı olduğu dört şirketin tasfiye edilen fonlarda yaklaşık 250 milyon lirasının mahsur kaldığı basına yansımıştı.

Zeybekci, şirketlerinin fona girme gerekçesini "Birileri Zeybekci'nin faizde parası var demesin diye oraya koyduk" gibi absürt bir "faiz hassasiyeti" savunmasıyla açıklamaya çalışmıştı.

Skandal patlak verdiğinde fon krizinin kaybedeni olarak önce "Maalesef devletin ihmali var" diyen Zeybekci, ardından çark ederek "Devlet görevini ihmal etmez, ihmal varsa bunu ancak kurumlar yapar" diyerek lafını geri almıştı.

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