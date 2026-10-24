Fon vurgununda gözaltına alınmıştı: Erdoğan'ın eski danışmanı Ertan Aydın'a ev hapsi

Fon vurgununa ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı Ertan Aydın serbest bırakıldı.

AKP'de bir dönem milletvekilliği de yapan Ertan Aydın, 22 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Bugün adliyeye çıkarılan Aydın hakkında savcılık tutuklama talep etti. Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre, mahkeme Aydın'ın yurt dışı yasağı ve ev hapsi uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu karara etti.

Geçen yıl Tera yönetimindeydi

Ertan Aydın, AKP iktidarının en kritik siyasi süreçlerinde görev almış bir isim. Aydın, 2012 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı olarak göreve başladı. Erdoğan’ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından danışmanlık görevini Ahmet Davutoğlu için sürdürdü.

2015 yılında AKP’den milletvekili seçilerek Meclis’e giren Aydın, partinin seçim stratejilerini belirleyen çekirdek ekipte yer aldı. Son olarak AKP’nin 2023 ve 2024 yıllarındaki seçim kampanyalarını bizzat yönetti. İktidarın sıkça kullandığı "Türkiye Yüzyılı" sloganının da mimarı olan Aydın, siyasetin ardından finans dünyasında boy göstermeye başlamıştı.

Ertan Aydın’ın bu soruşturmayla olan bağı aslında birkaç hafta önce gündeme gelmişti. Aydın, soruşturmanın merkezinde yer alan Tera’da 2025 yılı içinde yaklaşık dört ay boyunca yönetim kurulu üyeliği yapmış ve ardından istifa etmişti.

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