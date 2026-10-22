'Türkiye Yüzyılı'nın mimarı' fon vurgununda: Ertan Aydın kimdir?

Fon balonu patlayalı bir aydan fazla oluyor. Bir soruşturma yürütülüyor ama halkın bilmesine izin verilmiyor.

AKP içindeki kavga nedeniyle sızan birkaç isim dışında vurguncular ve onlara yol verenler gizleniyor.

Bu "birkaç isim"den biri de AKP'li Ertan Aydın'dı. Geçtiğimiz haftalarda yurtdışına çıkışı yasaklanmıştı. Bugün gözaltına alındı.

Aydın sıradan bir isim değil. On yılı aşkın süredir AKP'nin en kritik siyasi işlerinin içinde. Erdoğan'a danışmanlık yaptı. Meclis'e girdi. Partinin seçim stratejisini kuran çekirdek ekipte yer aldı.

Onu bu soruşturmaya bağlayan şeyse 2025'te birkaç ay yer aldığı Tera Yatırım'ın yönetim kurulu. Aydın'ın hikayesini baştan, adım adım anlatıyoruz.

Ardahan'dan ODTÜ'ye

Ertan Aydın, Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Karakale köyünde doğdu. Bugün 55 yaşında.

İlkokulu Almanya'da okudu, ortaokul ve liseyi İstanbul'da. Üniversite için Ankara'ya gitti.

ODTÜ Sosyoji Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yaptı. ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde üç yıl araştırmacı olarak bulundu. Akademik kariyerini Çankaya Üniversitesi'nde sürdürdü.

Anketçilikle yola koyuldu

Aydın'ın siyasetle bağı anketle başladı.

AKP 2002'de iktidara geldi. Bir yıl sonra, 2003'te, Pollmark adlı bir kamuoyu araştırma şirketi kuruldu. Kurucular arasında Ertan Aydın da vardı.

Diğer kurucular da tanıdık isimler: İbrahim Dalmış, Yusuf Ziya Özcan ve İhsan Dağı. Özcan sonradan YÖK Başkanı oldu. Dağı ise yıllar içinde AKP'nin eleştirmenlerinden biri haline geldi.

Pollmark, AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir şirketti. Partiye anketler yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde AKP teşkilatına, belediye başkanlarına ve milletvekillerine anket uyguladığı yazıldı.

Erdoğan'ın, sonra Davutoğlu'nun başdanışmanı

Kritik gelişme 2012'de yaşandı. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan onu siyasi işlerden sorumlu başdanışman yaptı. Aydın 2014'e kadar bu görevde kaldı.

Bu yıllar AKP için fırtınalıydı. 2013 yazında Gezi direnişi yaşandı. Aynı yılın sonunda 17-25 Aralık soruşturmaları patladı. 2014 yazında Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan cumhurbaşkanı olunca Aydın Başbakanlık'ta kaldı. Yeni Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanları arasına girdi. 2015 seçimleri öncesindeki haberler onu Davutoğlu'nun "A takımı" içinde sayıyordu.

Meclis'te 3 yıl

2015'te Aydın danışmanlıktan Meclis'e geçti. AKP onu 7 Haziran seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den, 6. sıradan aday gösterdi. Seçildi.

7 Haziran'da AKP tek başına iktidarı kaybetti. Koalisyon kurulamadı. Seçim 1 Kasım'da yenilendi. Aydın 1 Kasım'da da Ankara milletvekili seçildi.

1 Kasım kampanyasında Aydın tek parti iktidarını savundu. Koalisyonların koordinasyon sorunu yarattığını söyledi.

Milletvekilliğinin son aylarında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde yedek üye olarak görev aldı. 2018 seçimlerinden sonra Meclis'te yer almadı.

Seçim kampanyaları ona emanet

Aydın Meclis'ten çıktı ama sahneden çekilmedi. Bu kez perde arkasına geçti.

2022 sonbaharında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bir açıklama yaptı. 2023 seçim kampanyasını Ertan Aydın'ın yürüteceğini duyurdu.

28 Ekim 2022'de Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" kampanyasını açıkladı. Slogan kısa sürede her yere yayıldı. Afişlerde, mitinglerde, kamu kurumlarının yayınlarında kullanıldı. RTÜK, sloganın geçtiği bir yayına "kamu spotu" kararı bile verdi. Aydın bu sloganın mimarı olarak anılıyor.

Mayıs 2023'te Erdoğan yeniden seçildi. Aydın'ın yıldızı parladı. Hükümete yakın yazarlar onu "çok başarılı" bir kampanyacı olarak tanıttı.

Aynı ekip 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de görev aldı. Kampanyayı yine Aydın yürüttü. Ana tema "Türkiye Yüzyılı belediyeciliği" oldu.

Sonuç AKP için hezimetti. Parti oyların yüzde 32,4'ünü aldı. Kuruluşundan bu yana ilk kez birinci parti olmaktan çıktı. Birinci sıraya CHP yerleşti.

Saray'dan borsaya

Hezimetin ardından Aydın finans dünyasında görünmeye başladı. Adresi Tera oldu.

Tera bugün fon vurgununun merkezindeki şirket grubu. Patronu Emre Tezmen tutuklu. Grubun hisseleri 2022'deki halka arzdan Nisan 2026'ya kadar yaklaşık yüzde 40 bin değer kazandı. Savcılık da Tera Yatırım'ın 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda nasıl 280 milyar liraya çıktığını soruyor.

13 Ocak 2025'te Tera Yatırım Menkul Değerler'in yönetim kurulu toplandı. Bağımsız üye Özgür Altan 2 Ocak'ta istifa etmişti. Boşalan koltuğa Ertan Aydın atandı.

Aydın'a yalnızca bir koltuk verilmedi. İki komitede görev aldı. Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanı oldu. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye yapıldı.

Ertan Aydın, "riskleri erkenden görmekle" görevliydi. Yani bir sorun büyümeden alarm verecekti.

23 Haziran 2025'te Aydın istifa etti. Tera bunu kısa bir KAP açıklamasıyla duyurdu. Gerekçe yazılmadı.

KAP kayıtlarına göre Aydın'ın görevi yaklaşık beş ay sürdü.

O beş ayda ne oldu?

Aydın'ın Tera'daki beş ayında bugünden bakınca önemli olduğu anlaşılan bir olay yaşandı. Vişne Madencilik halka arz edildi. Aydın'ı SPK'nin listesine sokan şey de bu hisse.

Vişne, İzmir Bergama merkezli bir kireç şirketi. Öztüre Holding'e bağlı. Halka arzı Tera Yatırım yönetti.

Hisse önce uçtu, sonra çöktü. Tarihler şöyle:

27 Ocak 2025 : SPK onaylı izahname yayımlandı. Aydın iki haftadır Tera'nın yönetimindeydi.

: SPK onaylı izahname yayımlandı. Aydın iki haftadır Tera'nın yönetimindeydi. 3-5 Şubat 2025 : Hisseler 37,44 liradan satışa çıktı. Yaklaşık 228 bin kişi hisse aldı.

: Hisseler 37,44 liradan satışa çıktı. Yaklaşık 228 bin kişi hisse aldı. 11 Şubat 2025 : Hisse borsada işlem görmeye başladı.

: Hisse borsada işlem görmeye başladı. 13 Şubat 2025 : Vurgunun merkezindeki Tera Portföy'ün Birinci Serbest Fonu, bu hisseyi toplamaya başladı. Fonun payı yüzde 8'i geçti.

: Vurgunun merkezindeki Tera Portföy'ün Birinci Serbest Fonu, bu hisseyi toplamaya başladı. Fonun payı yüzde 8'i geçti. Mart 2025 : Hisse bir ayda yüzde 263 yükseldi.

: Hisse bir ayda yüzde 263 yükseldi. 23 Haziran 2025 : Aydın Tera'dan istifa etti.

: Aydın Tera'dan istifa etti. 31 Temmuz 2025 : Hisse 859 liraya çıktı. Bu, halka arz fiyatının yaklaşık 23 katı.

: Hisse 859 liraya çıktı. Bu, halka arz fiyatının yaklaşık 23 katı. Ağustos 2025 : Tera fonu hisseleri satmaya başladı. Ay sonunda hepsini elden çıkardı. Fiyat yüzde 75 düştü.

: Tera fonu hisseleri satmaya başladı. Ay sonunda hepsini elden çıkardı. Fiyat yüzde 75 düştü. Kasım 2025: Zirveden kayıp yüzde 86'yı aştı.

Hisseyi toplayan fon sıradan bir fon değildi. Bir avuç kişinin yer aldığı kapalı bir fondu. Hisse yükselirken fonun getirisi göz kamaştırıyordu. Hisse çökünce zararı büyük ölçüde küçük birikim sahipleri gördü.

16 Ekim 2026'da SPK kararını açıkladı. Vişne hisselerindeki işlemler nedeniyle 22 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Listede Ertan Aydın da var. Yanında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kerem Alkin ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci gibi isimler bulunuyor. SPK bu kişilere iki yıl işlem yasağı da getirdi.

'Büyüklerimizle istişare ettim'

Ertan Aydın, fon vurgununda ilk ve tek açıklamasını gazeteci İsmail Saymaz'a yaptı.

Saymaz'ın aktardığına göre, Aydın hiçbir evraka imza atmadığını, kapalı fonlardan haberdar olmadığını savunuyor.

Tera’nın bazı fonlarına para yatırdığını kabul eden Aydın, neden yönetimden ayrıldığını şu sözlerle anlatıyor:

Benim ayrılma sebeplerimden biri, borsa işleri sıkıntılı olabilir, başıma iş açmamayım diyeydi."

O öngörü kısa sürede gerçekleşti. İki hafta sonra SPK, Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu. Üç hafta sonra Aydın gözaltına alındı.

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