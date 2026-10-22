Erdoğan'ın eski başdanışmanı da aralarında: Fon soruşturmasında 5 gözaltı

Fon vurgununa ilişkin soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı Ertan Aydın’ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

AKP'de bir dönem milletvekilliği de yapan Ertan Aydın, ifade için Ankara’dan İstanbul’a götürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer dört isim şöyle:

Tera Holding’in Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan

KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak’ın özel kalemi Fahri Uğur

Hakan Eryılmaz

Böylece soruşturmada toplam gözaltı sayısı 31’e yükseldi.

Geçen yıl Tera yönetimindeydi

Gözaltına alınan Ertan Aydın, AKP iktidarının en kritik siyasi süreçlerinde görev almış bir isim. Aydın, 2012 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı olarak göreve başladı. Erdoğan’ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından da Saray’daki danışmanlık görevini sürdürdü.

2015 yılında AKP’den milletvekili seçilerek Meclis’e giren Aydın, partinin seçim stratejilerini belirleyen çekirdek ekipte yer aldı. Son olarak AKP’nin 2023 yılındaki seçim kampanyasını bizzat yönetti. İktidarın sıkça kullandığı "Türkiye Yüzyılı" sloganının da mimarı olan Aydın, siyasetin ardından finans dünyasında boy göstermeye başlamıştı.

Ertan Aydın’ın bu soruşturmayla olan bağı aslında birkaç hafta önce gündeme gelmişti. Aydın, soruşturmanın merkezinde yer alan Tera’da 2025 yılı içinde yaklaşık dört ay boyunca yönetim kurulu üyeliği yapmış ve ardından istifa etmişti.

Ekim ayının başında Aydın hakkında aynı soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı konulduğu ortaya çıkmıştı.

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