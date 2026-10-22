Vurgunun bilançosu saklandıkça hesap karışıyor: Kaya 'faiz almadım' dedi, Tayyar'ı yalanladı, Sabah ile çelişti

Fon vurgununda en büyük parayı ceplerine dolduran isimler hâlâ sır gibi saklanıyor.

Soygunun orta yerindeki isimlerden AKP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın ana para dışındaki kısmı TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği açıklanmıştı.

Hürriyet, Kaya çiftinin 2,2 milyar liralık vurguna karşın 1 milyar 860 milyon lira yolladığını duyurmuştu.

AKP'li Şamil Tayyar da aradaki farkın "faizden" kaynaklandığını söylemiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu rakam ana para ve mevduat faizi düşürülerek hesaplanmış. Ana paranın 163 milyon lira olduğu dikkate alınırsa eklenen mevduat faizi 147 milyon lira. Faiz haram değil mi? Bu bir inanç meselesi, inanmıyorsanız hadi bunu geçtik. Asıl soru şu: İade edilen para suç geliriyse iade kararı sizi kurtarır mı?"

Haftalar sonra reddetti

Fatma Betül Sayan Kaya, bu hesaplamaya 13 gün sonra itiraz etti. İktidara yakın gazetecilerden Nagehan Alçı'ya konuşan Kaya, faiz payı almadığını savundu.

Alçı, YouTube hesabından yaptığı yayında Kaya'nın açıklamalarını şu sözlerle aktardı:

Fatma Betül Sayan Kaya dün bana bir iki mesaj attı. Diyor ki 'ana param hariç geri kalan tüm parayı 2 milyar küsuru tamamen iade ettim'. Faizini almadığını söylüyor."

Rakamlar tutmuyor

Kaya'nın bu savunması akılları daha da karıştırdı. Çünkü Sabah gazetesi 17 Ekim'de yayımladığı haberde, o tarihe dek 9 kişinin gönüllü iade hesabına toplamda 2 milyar 1 milyon 170 bin lira yatırdığını açıklamıştı. Kaya'nın "yatırdım" dediği tutar, savcılık kaynaklarına dayandırılan bu haberde verilen toplu tutardan fazla.

Öte yandan SPK Kanunu'na göre, kişilerin elde ettikleri ya da başkasına sağladıkları menfaatin iki katını ödemesi gerekiyordu.

Gerçek rakam neden açıklanmıyor?

Aradan haftalar geçti ama ortada hâlâ tek bir resmi bilgi yok.

Adalet Bakanı, üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 214 kişi ve şirketten söz etti. Toplam kazancın 187 milyar 653 milyon lira olduğunu söyledi. Ama bu 214 kişinin kim olduğunu açıklamadı.

85 kişilik yeni tedbir kararı sosyal medyada sızınca da yargı, isimlerin neden gizlendiğini sormadı. Karar nasıl sızdı diye soruşturma başlattı.

Gelinen noktada herkes bir rakam söylüyor fakat kimsenin rakamı ötekiyle tutmuyor. Kimlerin ne kadar kazandığı da, vurgunun gerçek tutarı da halktan saklanıyor.

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