İlkokula 'cuma namazı' ayarı!

Denizli Pamukkale'deki Pınarkent İlkokulu'nda cuma günleri için "düzenleme" yapıldı.

Velilere Okul Müdürü Eyüp Çırpan imzalı gönderilen mesajda "Okulumuz tarafından Cuma Namazından dolayı sadece Cuma günleri, öğle arası saatleri ile ilgili olarak bir güncelleme yapılmıştır." denildi.

Açıklamaya göre okulun giriş-çıkış saatleri de düzenlendi.

"Düzenleme"nin 4 öğretmenin talebiyle uygulandığı öne sürülürken, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde imzaladığı genelgeye işaret edildi.

2016'daki genelge gerekçe gösterilerek geçtiğimiz yıllarda da okullarda "cuma namazı" nedeniyle saatlerde değişiklik yapılmıştı.

Koronavirüs tedbirlerine rağmen Diyanet ve İçişleri Bakanlığı cuma namazının kılınması için istisna yapılacağını duyurmuş, cuma namazı sokağa çıkma kısıtlamasının dışında tutulmuştu.