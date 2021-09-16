İşte Türkiye'nin Kuran kursu gerçeği: İstismar, dayak, ölüm...

AKP’nin eğitimde gericileştirme adımlarındaki en büyük ortağı olan Diyanet İşleri Başkanlığı, "Kuran kursu okul öncesi zorunlu eğitim sayılsın” talebinde bulunurken, aynı gün bir Kuran kursunda yine çocukları hedef alan bir istismar haberi ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Kuran kurslarımızın bulunduğu yerler şeytandan korunmuş bölgeler” sözleri hâlâ hafızalardayken, söz konusu kurslar sürekli şiddet, taciz ve istismar haberiyle gündem olmaya devam ediyor.

Bu kursların denetimi yapılamıyor, çocuklar pedagoji eğitimi almamış, denetlemeden uzak imamlarla başbaşa kalıyor.

CHP Milletvekili Murat Bakan Temmuz ayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a “2018-19, 2019-2020 dönemlerinde iller ve ilçeler bazında olmak üzere, 4-6 yaş Kuran kurslarının ve öğrencilerinin sayısı kaçtır?” sorusunu sormuş ancak "Elimizde veri yok" yanıtını almıştı. Kanuna göre her türlü eğitim MEB'in denetiminde olmasına rağmen Kuran kursları tamamen Diyanet'e devredilmiş durumda. Tabii bu durum sadece çocukları gerici kuşatma altında bırakmıyor, çok sayıda istismarın da önünü açıyor.

Diyanet’e bağlı kurslar dışında bir de tarikat ve cemaatlerin göz yumulan medreseleri, kaçak Kuran kursları tüm yurdu sarmış durumda. Kuran kursları son yıllarda şiddet, istismar, ölüm haberleriyle gündeme geliyor.

'Kuran kursunda önce istismar, sonra Diriliş Ertuğrul!'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan daha bugün Kahramanmaraş’taki bir Kuran kursunda yaşanan cinsel istismar olaylarını yazdı.

Kuran kursu hocası Ruhullah Çelik, Maraş’ta 4 ayrı çocuğa istismarda bulunmaktan tutuklandı.

Çelik’in Kahramanmaraş İl Müftülüğü’nün “Toplum Yararına Çalışma Projesi” kapsamında Arınç Kuran Kursu’nda çalışmaya başladığı, kursta 2017’de temizlik görevlisiyken 2019’da hoca olduğu öğrenildi. (16.09.2021)

Kuran kursunda ölü bulunan çocuğun dosyasına gizlilik kararı: Kapıya asıldı

Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda 3 Temmuz'da 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz isimli bir çocuk kemeriyle tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulunmuştu.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Muş Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ortak bir açıklama yaparak 12 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı getirildiğini duyurdu. (10.07.2021)

Cami imamından Kuran kursuna giden çocuğa dayak: Defalarca şikayet edilmiş

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Yeni Yurt Merkez Camisi’nde, cami imamı olduğu belirtilen şahıs, Kuran kursuna gelen küçük çocuğu arkadaşlarının önünde darp etti.

Kurstaki bir başka öğrenci tarafından çekilen görüntülerde, şahsın öğrenciye tokatlar attığı daha sonra havaya kaldırıp yere fırlattığı görülüyor.

Söz konusu cami imamının daha önce defalarca kez şikayet edildiği ancak hiçbir şekilde soruşturma açılmadığı öğrenildi. (13.07.2021)

Kemerle dayak görüntüleriyle gündeme gelen Kuran kursunda cinsel istismar

Elbistan’da kemerle şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Bedir Efendi Erkek Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nda iki çocuğa yönelik cinsel istismardan açılan davanın sürdüğü ortaya çıktı. (28.09.2020)

İstanbul'da yatılı Kuran kursunda cinsel istismar

İstanbul Maltepe’deki Süleymancılar’a ait olduğu iddia edilen Zümrütevler Kuran Kursu’nda üç çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürüldü. Kuran kursuna dört gün giden fakat yaşananları gördükten sonra ayrılan çocuğun ailesi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. (26.11.2020)

Yine Kuran kursu, yine dayak

Gaziantep Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bir Kuran kursunda gece saatlerinde yaşanan dayak görüntüleri çevre binalarda oturanlarca kaydedildi.

Elindeki görüntüleri ulaştıran bir okurumuz Hoşgör Fatih Kuran Kursu'nda yaşanan olayın ilk olmadığını, küfürler eşliğinde öğrencilere dayak atıldığına bir süredir çevrede oturanların da şahit olduğunu anlattı. (16.10.2019)

Kuran kursu hocasından cinsel istismar

Bağcılar’da sıbyan mektebi olarak adlandırılan kaçak Kuran kursunda hoca olarak görev yapan 16 yaşındaki R.U. isimli çocuk, kurs sorumlusu L.Ö. tarafından cinsel istismara uğradı. (16.10.2019)

'Kuran kursunda cinsel istismarda bulunan imamı siyasiler koruyor'

4 yıl önce Adana’da 12 yaşındaki E.S.’ye uran kursunda cinsel istismarda bulunan ve hakkındaki 25 yıl hapis cezasına rağmen tutuklanmayan cami imamı M.D. görevden alındı.

Konu ile ilgili soru önergesi veren CHP’li vekil Alpay Antmen, tutuklanmayan cami imamı M.D.’yi sorarak, “Sanık maalesef önceki duruşmada tahliye edildi. Oysaki tüm taciz dosyalarında asıl olan mağdur çocuğun beyanlarıdır. E.S. ifadesinde, 12 yaşındayken yaz tatilinde sabahları Adana'daki bir camide Kuran kursuna gittiği sıralarda, temizlik de yaptığını, bu sırada imam M.D.'nin kendisini depoya gönderip burada cinsel tacizde bulunduğunu aktarmaktadır. Bu imamın siyasal bağlantılarını kullanarak olayı örtbas ettiği iddia edilmektedir” demişti. (25.09.2019)

Kuran kursunda 20’den fazla çocuğa istismar

İstanbul Ümraniye’de Fıkıh-Der isimli ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda, çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıktı.

Mağdur çocukların savcılığa gidip şikayette bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada kurs sorumlusu Ömer I. ve eğitmenler Hacı Serkan B. ile Tarık B. tutuklandı. Kursta yatılı olarak kalan ve cinsel istismara uğrayan 6 öğrenci şikayetçi olurken, 20’den fazla da mağdur çocuğun bulunduğu belirtildi. (01.09.2019)

İstismarcı imama hapis cezası var, tutuklama yok

Kuran kursuna giden bir çocuğu istismar etmekle suçlanan imamla ilgili Mersin’in Tarsus ilçesinde görülen davada sanığa 25 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme buna karşın tutuklama kararı almadı. Mağdurun ailesi ve avukatları tutukluluk kararı için itiraz edecek. (25.04.2019)

Kuran kursunda çocuk istismarına ceza yok!

Konya'da, 16- 18 yaşlarındaki 5 öğrencinin, 2014- 2015 yıllarında yatılı Kur'an kursunda 11- 12 yaşlarındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada şikayet olmaması nedeniyle beraat çıktı. (17.02.2019)

6 çocuk öldü, Diyanet tazminatı ödemedi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç köyünde müftülüğe bağlı yatılı olmayan Kuran kursunda üç yıl önce gece çıkan ve altı çocuğun ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili iki aile Diyanet İşleri Başkanlığı'na tazminat davası açtı. Davada hak edilen toplam 615 bin liralık tazminatı, Diyanet İşleri Başkanlığı 'kararın kesinleşmediği' gerekçesiyle ödemedi. (07.11.2018)

Kuran kursuna gelen beş çocuğa cinsel istismarda bulunan imam tutuklandı!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde görevli olduğu camide Kuran kursu açan imam, kursa gelen beş çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İmamın, mesajlaşabilmek için çocuklara telefon aldığı ortaya çıktı. (17.07.2017)

Kuran kursu servisinde nöbet geçirip fark edilmeyen çocuk öldü

Şanlıurfa'da Kuran kursu servisinde nöbet geçirip bayılan epilepsi hastası 5 yaşındaki Sami Çiçek, sürücünün kendisini fark etmemesi sonucu kapısı kilitlenen araçta aşırı sıcak ve havasızlıktan yaşamını yitirdi. (17.07.2017)

11 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı

Konya’nın Akşehir İlçesi’nde cami imamı 46 yaşındaki M.F., Kuran Kursu öğrencisi 11 yaşındaki öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. (31.07.2017)

Çocuklar Kuran kursundan kaçtı: Sopayla, boruyla dövüyorlar...

Trabzon'da çocuklar Kuran kursundan kaçarak 8 kilometre uzaklıktaki ilçe jandarma komutanlığına sığındı. Çocukların sopa ve boruyla dövüldüğü ortaya çıktı. (27.10.2017)

Tacizci imam tutuklandı

Konya'nın Akşehir İlçesi'nde cami imamı 46 yaşındaki M.F., Kuran kursu öğrencisi 11 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. (30.07.2017)