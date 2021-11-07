İlhan Erdost katledilişinin 41. yılında anıldı

12 Eylül askeri darbesinden sonra 7 Kasım 1980’de Mamak Askeri Cezaevi'nde gözaltında katledilen Onur Yayınları kurucusu İlhan Erdost bugün ölümünün 41’inci yılında mezarı başında anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anma etkinliğinin sunumunu gazeteci Işık Kansu yaptı. İlhan Erdost'un kızları Türküler ve Alaz Erdost'un bir konuşma yaptığı anmada, İlhan Erdost'un eşi Gül Erdost da Seyhan Erdoğdu'nun yazdığı bir şiiri okudu.

Etkinlikte, Ali Ekber Ateş’in gönderdiği bir şiir okunurken, Ahmet Tatar, Dev-Genç Genel Sekreteri Ruhi Koç ile Sivas'ta katledilen şair Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan konuşma yaptı. Şair Murat Koçak şiir okudu.

İlhan Erdost için mezarı başında yapılan anmanın ardından, geçen yıl Şubat ayında yaşamını yitiren Sol ve Onur Yayınları sahibi, yazar Muzaffer İlhan Erdost ve Mart 2013'te yaşamını yitiren Sol Yayınları Editörü Barışta Erdost da mezarları başında anıldı.

Ekim Devrimi'nin yıldönümünde katlettiler

Sol ve Onur Yayınları sahipleri Muzaffer ve İlhan Erdost kardeşler 7 Kasım 1980 Cuma günü götürüldükleri Mamak Askeri Cezaevi’nde bindirildikleri askeri araçta Astsubay Şükrü Bağ’ın başında bulunduğu dört er tarafından defalarca dövülmüş, İlhan Erdost yaşamını yitirmişti.

Geçen yıl yitirdiğimiz Muzaffer İlhan Erdost, 12 Eylül döneminde Mamak Askeri Cezaevi’nin komutanlığını yapan işkenceci albay Raci Tetik'in 2019'daki ölümünün ardından soL'a yaptığı açıklamada "Raci Tetik kontgerillanın adamıydı. Bizi kontgerillanın tertibiyle Ekim Devrimi’nin yıldönümünde öldürdüler” demişti.