İlaç krizi sürüyor: Bakan Koca'dan açıklama

Haftalarca süren ilaç krizi sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 14 Aralık'tan geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 36,77 zam gelmişti. Karar sonrası ilaç tekelleri temsilcileri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "teşekkür" etmişti.

Zam sonrası bazı ilaçlar ecza depolarında görünmeye başlarken, yurttaşlar hâlâ bulamadıkları ilaçlar olduğunu söylüyordu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söz konusu durumu doğruladı.

Bakan Koca, az bulunan ilaçlar için, "Sayıları, tespitlerimize göre, kısa sürede 950’den 154’e düştü. 3-4 haftada normale dönüş bekliyoruz. Antibiyotikler özelinde, sorun, bilhassa mevsimsel hastalıklardaki artışa bağlı. Üretimde %29 artışla önceden tedbir alınmıştı. Üretim daha fazla artırılıyor" paylaşımını yaptı.