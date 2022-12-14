Halkın sağlığıyla oynuyorlar: Zam geldi, ilaçlar ortaya çıkmaya başladı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 36,77 zam geldi.

Eczacılar haftalardır bulunamayan ilaçların ecza depolarında görünmeye başladığını dile getirdi. Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden Eczacı Cem Kılınç, "Resmen halkın sağlığı üzerinden pazarlık yapılıyor. Yöneticilerin kayıkçı kavgası yurttaşı mağdur ediyor" dedi.

'Kamu neden bu kadar stratejik de olan bir ürünü üretmez?'

Cem Kılınç şöyle konuştu:

"Daha önce Şubat ayında yaşadığımız bir sorundu bu. Bu yıl o kadar öne çekildi ki Kasım ayında karşı karşıya kalmış olduk ilaç yoklukluğuyla. İnsanlar uzun süre ilaçlarını temin edemedi, çocuklarına antibiyotik alamadı. Bu durum artık halk sağlığını etkiler boyuttaydı. Eczacılar da bu nedenle isyandaydı. Ecza depolarında da ilaç yoktu.

Krizin asıl sebebi ilaçta euro kurunun 7,86'da kalmasından dolayı ilaç şirketlerinin yeterince kâr edemediklerini gerekçe göstererek ilaçları piyasaya sunmamasıydı. İlaçlar yok değildi. Devletle şirketlerin perde arkasındaki pazarlığı nedeniyle yurttaşlar ilaçlara ulaşamamış oluyor. Birileri yeterince kâr edemiyor, devlet de yurttaşın ilaca erişememesini pek de umursamamış görünüyordu. 'Bu kadar önemli bir iş kamu eliyle neden yapılmaz, kamu neden bu kadar stratejik de olan bir ürünü üretmez?' bu soruları sormalıyız.

İlaçlar piyasada olmadığı sürede biz eczacılar bulamadığımız ilaçları ecza depolarının web sayfalarında olan 'yok listem' dediğimiz bir yere kaydediyoruz. Böylelikle yalnızca eczacıların giriş yapabildiği bu platformda ürün geldiğinde bize uyarı gelebiliyor. Zam sonrası daha önce bulamadığımız birçok ilacın depoya gelmeye başladığını gördüm. Bu durum halkın sağlığına özel sektörün de yaklaşımını da gösteriyor aslında. Resmen halkın sağlığı üzerinden pazarlık yapılıyor. Yöneticilerin kayıkçı kavgası yurttaşı mağdur ediyor. Düşünsenize itfaiyenin özelleştirildiğini... İlaçta yaşanan sıkıntı böyle bir şey."