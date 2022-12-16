İlaç tekellerinden zam sonrası Erdoğan'a teşekkür

Haftalarca süren ilaç krizi sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 14 Aralık'tan geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 36,77 zam gelmişti.

Karar sonrası Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ilaç tekellerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla son dönemde devreye alınan düzenlemeleri kapsamlı bir şekilde ele aldık" ifadesini kullandı.

Gürcan, "Toplantı kapsamında ilaç sektöründeki temsilciler, Şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekerek sektöre sundukları güçlü katkılardan ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'ye teşekkürlerini ilettiler" paylaşımını yaptı.