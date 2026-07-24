İktidarın 'çerçeve yasa' taslağına ilişkin yeni iddia: '200 PKK yöneticisi Süleymaniye'ye gidecek'

Çözüm sürecine ilişkin “çerçeve yasa” hazırlıkları sürüyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP iktidarının önümüzdeki hafta TBMM gündemine getirmeyi planladığı çerçeve yasa taslağının bazı detayları basına yansıdı. Haberde yer alan iddialara göre, silahlı eylemlere katılanlar için mevcut aşamada herhangi bir yasal kolaylık veya af düzenlemesi sağlanmayacak.

Taslakta en çok tartışılan konulardan biri olan PKK yöneticilerinin durumuna ilişkin ise yeni bir planlamanın masada olduğu öne sürüldü. İddiaya göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti ziyaretlerinde yasa metninde örgüt yöneticilerine dair herhangi bir düzenleme bulunmayacağını iletti.

AKP kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Kandil'de bulunduğu belirtilen 200 civarındaki üst düzey yöneticinin Türkiye'ye girişine izin verilmeyeceği ifade ediliyor. Bu isimler için daha önce tartışılan "üçüncü ülke" seçeneği yerine, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani’nin kontrolündeki Süleymaniye’de kalmaları formülü üzerinde durulduğu iddia ediliyor.

Ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde bölgede yürüttüğü temaslarda bu başlığın da ele alındığı ileri sürülüyor.

'Kademeli' uygulama ve Avrupa boyutu

Atılacak yasal adımların kademeli olarak hayata geçirileceği belirtiliyor. Haberdeki iddialara göre, ilk etapta herhangi bir silahlı eyleme katılmayanlar ve cezaevinde bulunan PKK'lılar için düzenleme yapılacak. İlerleyen süreçte ise diğer başlıklar için suçun ağırlığına göre ayrı hukuki süreçlerin ve infaz düzenlemelerinin gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Taslağın Avrupa ayağında ise örgütün finans kaynaklarını yönettiği belirtilen ve haklarında silahlı eylem kaydı veya suç kaydı bulunmayan, sadece "örgüt üyeliği" suçlaması olan kişilerin ceza almadan Türkiye’ye gelmesinin önünün açılacağı öne sürülüyor.

'Toplumsal Uyum Komisyonu' hazırlığı

Çerçeve yasa iddialarında yer alan bir diğer başlık ise Türkiye'ye gelecek olan kişilerin durumunu kapsayan "toplumsal uyum" mekanizması.

Süreç için ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun kurulacağı, silah bırakma adımlarının takibi ve ilgili kurumlara raporlanması amacıyla güvenlik bürokrasisinin de yer alacağı bir yapının oluşturulacağı iddia ediliyor.

İddialara göre, bu süreçte elde edilen veriler ve tespitler konusunda Meclis de belirli aralıklarla bilgilendirilecek.

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