Numan Kurtulmuş’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması: Umuyoruz Meclis tatile girmeden evvel yasalaşmış olur

Çözüm sürecine ilişkin “çerçeve yasa” hazırlıkları kapsamında Meclis’te siyasi partileri ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.

Süreç için hazırlanacak “çerçeve yasa”nın Meclis tatile girmeden çıkarılmasını umduklarını belirten Kurtulmuş,"Bu yasa geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa kritik bir eşik tanımlayacak, örgütün silahlarını bıraktığının tespit ve teyidi bu yasanın içinde olmalıdır. Asla genel bir af ve şahsa af niteliğinde olmamalıdır” diye konuştu.

TBMM Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, Meclis’teki komisyon çalışmalarıyla hazırlanan rapora işaret etti.

“Yasal düzenlemenin de bütün partilerin ortak mutabakatıyla olmasını temenni ederiz” diyen Kurtulmuş “Bu yasa geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa kritik bir eşik tanımlayacak; örgütün silahlarını bıraktığının tespit ve teyidi bu yasanın içinde olmalıdır. Asla genel bir af ve şahsa af niteliğinde olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş “Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı aynı anlayış görülüyor. Bütün partilerin çalışmalarını hızlandırmasını temenni ederiz. Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur. Devletin güvenlik birimlerinin yapacağı gözlemler ara ara sunulacaktı. Bu yine değerlendirilecektir. Partiler arası bir müzakere yapılacak, konuşulacak ve yasanın nihai hâli öyle değerlendirilecek” dedi.

Kurtulmuş, partisine Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin de çerçeve yasa kapsamında değerlendirmelerinin alınıp alınmayacağına ilişkin soruya, "Bu komisyonda CHP'li arkadaşlarımız da destek verdi, o zaman CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel ile Murat Emir'in de fevkalede değerli katkıları oldu. Eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da görüşlerini almak görevimdir" yanıtı verdi.

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