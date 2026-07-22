Çerçeve yasa öncesi kafalar karışık: ‘Türk devleti 100 yıldır reel sosyalist siyasi anlayışın başka bir versiyonudur’

AKP, MHP ve İmralı ortaklığıyla yürütülen çözüm sürecinde kritik bir aşamaya gelindi.

Sürecin seyri açısından önemli bir uğrak olarak tarif edilen çerçeve yasaya ilişkin Meclis trafiği hız kazandı.

DEM Parti geçtiğimiz hafta önce AKP ardından MHP ile görüştü, önceki gün ise İmralı’da Öcalan ile bir araya geldi.

Bunun yanı sıra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da dün parti liderleriyle çerçeve yasaya destek görüşmelerine başladı.

Uzun süredir çerçeve yasanın somut ilk adım olarak tarif edilmesi ve temmuz ayında çıkacağının ilan edilmesine karşın konunun ancak ay sonunda bir hareketliliğe kapı aralaması kriz iddialarına bağlanmıştı.

Sonuç olarak söz konusu krizde yol alındığı, Meclis’teki hareketlilik ve Öcalan’ın yaptığı açıklamanın da bunun sağlaması olduğu ifade ediliyor.

Ancak tartışmalar yine de tüm hızıyla devam ediyor.

DEM ve PKK cephesinden ‘Öcalan’ itirazları

PKK cephesinden gelen son açıklamada çerçeve yasanın mutlaka Öcalan’ın özgürlüğünü içermesi gerektiği ifade edilirken, DEM çizgisinden de benzer içerikte itirazlar gelmeye başladı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel’in PKK’nin esasında silah bırakmadığı, silah bırakma iradesi ve kongre fesih kararının sembolik olduğunu açıklaması, yasayı beklediklerini dile getirmesi de bu eksende dikkat çekici çıkışlardan biri oldu.

Bugün söz konusu tartışmalara ilişkin yeni değerlendirmeler geldi.

DEM çizgisine yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinde Hayri Hazargöl, “İmralı’nın kapıları açılmazsa” başlıklı yazısında; Kürt siyasi hareketinin baş müzakerecisinin Abdullah Öcalan olduğunu, sorunu çözmek adına muhatabın görmezden gelinemeyeceğini yazdı.

Bu yazı, geçtiğimiz günlerde PKK tarafından dile getirilen kırmızı çizgiyle aynı hattı izliyor.

Kafalar karışık: ‘Türk devleti de 100 yıldır reel sosyalist siyasi anlayışın başka bir versiyonudur’

Hazargöl söz konusu yazısında bir süredir tekrarlanan bu değerlendirmelerin ötesine de geçerek Kürt siyasi hareketine yönelik eleştirileri “real sosyalist zihniyetle” ilişkilendirdi. Ancak Hazargöl artık alışılan sosyalizm karalamalarını ilginç bir noktaya taşıyarak “Aslında Türk devleti de 100 yıldır reel sosyalist siyasi anlayışın başka bir versiyonudur” dedi:

Bazıları Kürt Özgürlük Hareketi’nin 30 yıl önceki ideolojik ve siyasi zihniyette olduğunu ve bu nedenle ayak uyduramayacağını söylüyor. Bunu söyleyenler reel sosyalist zihniyette olanlardır. Aslında Türk devleti de 100 yıldır reel sosyalist siyasi anlayışın başka bir versiyonudur. Devletçilik öndedir. Türkiye’de siyaset demokratik değildir. Devlete endeksli bir siyaset vardır. Demokratik topluma dayalı demokratik siyaset yoktur. Türkiye’deki siyasi anlayış sağından soluna kadar devletçidir. Toplumcu siyaset çok zayıftır. Toplumcuyuz diyenler de merkeziyetçi ve otoriter zihniyeti hâlâ terk edememişler.”

Bir diğer Yeni Yaşam gazetesi yazarı Ali Sinemilli ise “AKP için karar vakti” yazısında; AKP’nin medya eliyle sürekli yeni iddialar ürettiğini ve bu yolla toplumun reflekslerini test ederken, sürecin devamından yana poz verdiğini yazdı.

PKK’nin silah bıraktığını ama karşılığında Öcalan’ın siyaset yapma kanallarının açılmadığını ve hareketi parçalayan yaklaşımların sürdürüldüğünü belirten Sinemilli, “Hiç kuşku yok ki, AKP’nin bugünlerde bir biçimde basına sızdırdığı ‘yasa taslağı’ bırakalım demokratik siyaset kanallarını açmayı, aksine kapatmaktadır. Adeta neden silahları susturduğunuz manasına gelen pratikler yaşanmaktadır. Öyle ya, Önder Apo’nun çağrısı demokratik siyaset yoluyla mücadelenin sürdürülmesiydi ve PKK’de bu çağrıya uyarak adımlar attı. Buna rağmen Önder Apo’nun, Özgürlük Hareketi’nin yönetiminin siyaset yapma kanallarının açılmaması, Hareketi parçalayan yaklaşımların sürdürülmesi çözüm değil de çözümsüzlükte ısrarın göstergesidir” dedi.

Bu yazılar ve itirazlarla DEM-İmralı görüşmesinden çıkan notların ve doğrultunun tam olarak aynı çizgi ve hatta olup olmadığı, gelecek çerçeve yasaya DEM ve İmralı cephesinden nasıl yanıtlar geliştirileceği kısa süre içinde netleşecek gibi görünüyor. Ancak daha şimdiden Kürt milliyetçi hareketinde yeni iç tartışmaların tetikleneceği ortada.

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