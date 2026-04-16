İktidar Maraş'taki okul saldırısını sosyal medyaya bağladı: 'Denetim zorunluluk haline gelmiştir'

Tam 6 yıl önce ilk defa AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilmişti.

Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımların ardından Erdoğan; YouTube, Twitter ve Facebook'u kastederek “Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” demişti.

Erdoğan'ın çağrısına MHP'den hızlı bir destek geldi. 2020’de MHP Meclis'e sunduğu kanun değişikliği teklifinde, “Sosyal ağ sağlayıcıları, verdikleri hizmeti kullanmak isteyen kullanıcılardan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını talep etmek zorunda olacak” diye yazıyordu.

Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya "etik kuralları" ve kimlik doğrulama üzerine teknik çalışmaların başladığını duyurdu.

2022'de kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen 7418 sayılı kanun Meclis'ten geçti. Bu yasa doğrudan her kullanıcıya kimlik zorunluluğu getirmese de, sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma ve adli mercilerle bilgi paylaşma zorunluluğu getirerek kimlik tespitinin yasal zeminini güçlendirdi.

Bu dönemde tartışmalar, özellikle anonim hesaplar üzerinden yapılan itibar suikastları ve çocukların korunması odağına kaydı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz ay, göreve gelir gelmez sosyal medya platformlarıyla mutabakata varıldığını ve artık gerçek kimlikle giriş döneminin başlayacağını duyurdu.

Gürlek, 3 aylık bir geçiş süreci öngörüldüğünü, hesapların T.C. kimlik numarası ve telefon doğrulaması ile eşleştirileceğini belirtti. Ayrıca 15 yaş altı için sosyal medya kısıtlaması da bu paketle gündeme geldi.

MHP: Sosyal medya denetimi zorunlu

İktidar, gündemden düşürmediği sosyal medya düzenlemesini Maraş'taki okul saldırısının ardından yeniden dillendirmeye başladı.

15 yaşındaki bir öğrenci tarafından düzenlenen saldırının nedenleri henüz tam olarak bilinmiyorken, MHP ve AKP'den yapılan açıklamaların neredeyse tümünde sorumlunun "dijital mecralar" olduğu savunuldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya kullanımı kontrol edilmediği takdirde yeni sorunlar oluşacağını belirterek şu mesajı paylaştı: Bir kaydırma hareketiyle sevinçten öfkeye, merhametten şiddete savrulan bu hızlı duygu geçişleri, henüz gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır. Bilhassa ergenlik çağındaki bireylerin, bu sanal akışın etkisiyle gerçekliği basitleştirme, sonuçları hafife alma ve anlık tepkilerle hareket etme eğilimleri artmaktadır. Bu durum, kontrolsüz bırakıldığında, telafisi mümkün olmayan sonuçlara kapı aralayabilecek bir zemin hazırlamaktadır. Nitekim benzer hadiselerin farklı toplumlarda da yaşandığı gerçeği, meselenin küresel bir tehdit boyutu kazandığını açıkça göstermektedir.

TBMM Başkanvekili ve MHP milletvekili Celal Adan ise açık konuşarak, "Evlatlarımızı bizden koparan, dijital dünyayı şeytani bir zemine dönüştüren sorumsuzluğa karşı; sosyal medya denetimi zorunluluk haline gelmiştir" dedi.

AKP: Düzenleme üzerinde çalışıyoruz

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise ebeveynlerin denetiminin yetersiz olduğunu kaydederek devletin devreye girmesi gerektiğini savundu.

Zaten bu konuya da temas eden bir düzenlememiz var. Sosyal medyada olanların çocuklarımızın hayatını ne kadar olumsuz etkilediğini konuştuk. Görüyoruz ki anne babalar çocuklarının yaşadığı dünyaya dahil olamıyor. Bu kadar hızlı, değişen, dönüşen öğrenme süreçleri içerisinde anne babalar onların içinde olduğu dünyayı kavramakta, onları kontrol etmekte zorluk çekiyorlar.

Teklif Meclis'te

Meclis Genel Kurulu'nda, doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, torba kanunun üç maddesi kabul edildi.

Henüz kabul edilen maddeler arasında sosyal medya düzenlemesi yok. Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki günlerde ele alınması bekleniyor.

