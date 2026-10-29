İki hafta önce iflas bildirmişler: Almanya'da Tera'nın şirketlerine kayyım atandı

Fon vurgununun merkez üssü olan Tera Holding’in, Almanya’daki faaliyet yürüten üç şirketi hakkında geçici iflas kararı verildiği ortaya çıktı.

Düsseldorf Bölge Mahkemesi, iflas incelemesi sürecine aldığı Tera Bau&Development, Tera Invest ve Tera Real Estate Management şirketlerinin yönetimine kayyım atadı.

Gazeteci Bahadır Özgür'ün aktardığına göre, 12 Ekim tarihinde alınan karar doğrultusunda, söz konusu üç şirketin tüm varlıkları donduruldu. İflas başvurusunun kim tarafından yapıldığıysa resmi olarak kamuya açık bilgiler arasında yer almıyor.

Öte yandan, 26 Haziran tarihinde Peker GYO’nun borsaya yaptığı açıklamada, Almanya'daki yüzde 100 bağlı ortaklık olan Tera Real Estate GmbH ile Hollanda merkezli DHB Bank N.V.’den 31,2 milyon avro nakit kredi alındığı duyurulmuştu. Bu durum, Tera’nın Almanya’daki şirketinin en büyük alacaklısı olarak Hollanda bankasını işaret ediyor.

Yaklaşık 200 milyon avroluk gayrimenkul yatırımı bulunuyor

Almanya’daki şirketler, Tera Holding’in sahip olduğu kritik gayrimenkul yatırımlarını barındırıyor. Söz konusu gayrimenkullerin tamamının, Tera Holding’in geçtiğimiz yıl Peker GYO’yu satın almasıyla birlikte edinilen Peker GYO yatırımları olduğu belirtiliyor.

Düsseldorf’ta bulunan 431 odalı otel ile Solingen’deki 72 odalı otel projesi başta olmak üzere, Tera’nın Almanya’daki toplam yatırımlarının değerinin yaklaşık 200 milyon avroyu bulduğu ifade ediliyor.

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