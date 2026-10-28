Fon vurgunu sonrası yasaklılar listesine giren Tayfun Bayazıt’ı tanıyalım: Koç ve Sabancı’nın prensi…

Sermaye Piyasası Kurulu, “ünlü” bankacı Tayfun Bayazıt’ın da aralarında bulunduğu yeni bir isim listesi yayımladı, ilgili kişiler hakkında iki yıl işlem yasağı getirdi. Karar, Manas Enerji ile ilgili gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme kapsamında verildi. İncelemede, Tera Portföy ve Tera Yatırım’ın kendi nam ve hesaplarına yaptığı MANAS işlemlerinin mercek altına alındığı ifade edildi.

Peki, kimdir bu Tayfun Bayazıt?

Bayazıt, şu ana kadar fon vurgunu dolayısıyla gündeme gelen isimlerden farklı biri.

Doğrudan Türkiye sermaye sınıfının önde gelen isimlerinin “adamı” olarak biliniyor.

Kariyerine Citibank’ta başladıktan sonra Çukurova Grubu bünyesinde görev yapan Bayazıt, 13 yıl Yapı Kredi’de Genel Müdür Başyardımcılığı, İnterbank’ta Genel Müdürlük ve Banque de Commerce et de Placement S.A. İsviçre’de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

1999 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dışbank Murahhas Azalığı’na atandıktan sonra aynı grupta 2001 yılında Dışbank İcra Başkanlığı’nı üstlendi.

2003 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Bayazıt, Temmuz 2005’te Fortis’in, Dışbank’ın çoğunluk hisselerini alması sonrası Fortis Türkiye CEO’luğu ve Fortis Küresel Yönetim Komitesi üyeliğine getirildi.

2006’da yapılan Genel Kurul’da Fortis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

2007 yılında Yapı Kredi’ye, UniCredit ve Koç ortaklığında Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak geri döndü ve 2009 yılında bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Bayazıt, Yapı Kredi’deki görevinden Ağustos 2011’de kendi yönetim ve danışmanlık şirketini kurmak için ayrıldı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Üyeliği görevinde de bulunan Bayazıt, Sabancı Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

Türkiye burjuvazisinin amiral gemilerinde önemli roller üstlenmiş olan Bayazıt’ın adının da borsa soruşturmalarına ve işlem yasaklarına takılması, düzeninin nasıl işlediğinin özeti niteliğinde.

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