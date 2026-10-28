Yeni Şafak yazarı Likoğlu'ndan 'fon yazısı' açıklaması: 'Yazımda isim vermedim, Hayati Yazıcı ile ilgisi yok'

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "Size kim 'Gel gel' dedi" başlıklı yazısının ardından sosyal medyada yapılan isim yakıştırmalarına yanıt verdi. Likoğlu, yazıda hiçbir isim anmadığını ve herhangi bir imada bulunmadığını öne sürdü.

Likoğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

'Bugünkü 'Size kim ‘Gel gel’ dedi' başlıklı yazımla ilgili bazı haber siteleri ve bazı sosyal medya paylaşımlarında, yazımda geçen bir ifadeye istinaden isim yakıştırması yapılıyor.

Yazıda hiçbir isim zikretmediğim gibi, herhangi bir imada da bulunmadım. Konuyla ilgili daha önce de yazdığım yazılarda dikkat çekmeye çalıştığım gibi fon meselesinin aşırı para kazanma hırsının ötesinde bir tezgâh olduğunu düşünüyorum. Nitekim bugünkü yazımda da 'ekonomik kurt kapanı' ve 'ekonominin 15 Temmuz’u' ifadelerini kullandım. Odaklanmamız gereken; isimler değil, bu sistemin sahibinin kim ve arkasında hangi aklın olduğudur.

Dolayısıyla yazıma istinaden bazı internet sitelerinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı adını dolaşıma sokması yazıyı amacından saptırma gayretinin yansımasıdır. Hiçbir isim zikretmediğim yazının Hayati Yazıcı ile de bir ilgisi yoktur."

Ne demişti?

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu bugünkü yazısında “henüz kamuoyunun içini soğutacak nitelikte olmasa da” diyerek bazı görevden alma ve tutuklamaların “ne pahasına olursa olsun sonuna kadar gidilmesi kararlılığı açısından önemli bir işaret” olduğunu iddia etti.

“Ancak hâlâ birtakım dirençler de söz konusu” diye yazan Likoğlu kimin söylediğini açıklamadan fon vurguncularına atıfla çarpıcı sözü aktardı.

Likoğlu “Yaptığı işten pişmanlığı geçtim; ‘Oğlumu tutuklayacak daha anasından doğmadı, tek başıma yapmadım, sadece ben mi yaptım’ gibi hadsiz konuşmalar da kulaktan kulağa dolaştırılıyor” diye yazdı.

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