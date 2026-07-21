İki belediye başkanından Özgür Özel'e destek: Çanakkale ve Hekimhan yeni partiye geçecek

Özgür Özel, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracaklarını ilan etti. Partiye 90'a yakın milletvekilinin katılması bekleniyor ancak belediye başkanlarının tutumu henüz bilinmiyor.

Belirsizlik sürerken iki belediye başkanı yeni partiye desteğini ilan etti.

Gazeteci Şaban Sevinç'e konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek yeni partiye katılacağını açıkladı.

Bugün Özgür Özel'in yeni partiyi ilan ettiği Meclis'teki grup toplantısını yerinde izleyen Erkek, “Ben de Çanakkale Belediye Başkanı olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yürüyeceğim. Şimdi Çanakkale’ye dönüyorum. İlk iş meclis grubumuzu toplayıp birlikte Yeni Parti’ye katılmayı konuşacağız” dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Yıldırım, istifa kararını "kendi özgür iradesiyle aldığını" belirterek, "Haklı gerekçelerimizle, kendi özgür irademle istifa ederek ayrıldım. Bu kararda en etkili olan, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın bu yöndeki düşüncelerimize ve bu yönde tavır almamız konusunda bize verdikleri destektir" dedi.

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