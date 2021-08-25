İki aileye saldırı olmuştu: Şimdi de sığınmacıları hedef alan yazılamalar

Konya'da geçen ay iki Kürt aileye birer hafta arayla saldırılar olmuş, bu saldırılarda toplam 8 yurttaş yaşamını kaybetmişti.

Öte yandan 150 bine yakın Suriyelinin yaşadığı kentte göçmenlere yönelik saldırı ise neredeyse sıradanlaştı.

Bu kez de siyahların hem öğrenci hem de işçi olarak yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Mahallesi'nde, apartman duvarlarına sık sık yazılan ırkçı yazılar göze batmaya başladı.

"Kimler tarafından yazıldığı belli olmayan", MHP'lilerin sloganlarının kullanıldığı bu yazılar için Belediye herhangi bir çalışma yapmıyor.

Apartman sakinlerinin kendi çabaları ile sildirdiği yazılar ise tekrar yazılıyor.