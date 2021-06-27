IKBY Bakanı: Cengiz-Kolin bizim bölgede de var

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Kanal 42 TV’de yayınlanan Sümen Altı programında gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.

Programda Maruf’a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in otobüsteki bir yolculuk sırasında sohbet ettiği AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Cengiz ve Kolin inşaat şirketleriyle ilgili olarak "Onlar her yerde var" ifadesi hatırlatılarak, bu şirketlerin IKBY'de var olup olmadığı soruldu.

Maruf, soruya şu yanıtı verdi:

“Var,var. Etkili bir şekilde de çalışıyorlar. Şu an Erbil çok güzelleşmiş. Bundan 10-15 yıl öncesine göre çok farklı, Erbil. Modern bir şehir olmuş. Bunda Türk şirketlerinin büyük bir katkısı var. Halk da bunu istiyor. Türkiye, bölgede hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlara desteğini sağladı.”