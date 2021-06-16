Erdoğan'la Aliyev arasında 'Kolin-Cengiz' diyaloğu: 'Aaa burada onlar var mı?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Azerbaycan’da ülkenin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le bir araya geldi, bir dizi programa katıldı. Erdoğan’la Aliyev’in otobüsle seyahat ettiği sıradaki Kolin-Cengiz diyaloğu dikkat çekti.

'Onlar her yerde var'

Haber Global kameralarına yansıyan konuşmada Erdoğan, Aliyev'e "Burada müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapıyor?" sorusunu soruyor. Aliyev bu sözlere "Yok, bunları beraber... Burada Kolin var, Cengiz var" yanıtı verirken Erdoğan "Ha burada onlar var mı?" ifadesini kullanıyor.

Bunun üzerine Aliyev "Onlar her yerde var" deyince Erdoğan "Cengiz demin beni aradı, şantiyedeyim dedi" yanıtını verdi.

Ayrıca yakın zaman önce de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gashgaçay, Elbeidash ve Ağduzdağ maden yataklarının etüdü, araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili bazı sorunların çözümüne ilişkin bir kararname imzalamaya hazırlanıyor olduğu söylemişti.

Kararnamede Azerbaycan’da bulunan Gashgaçay, Elbeidash ve Ağduzdağ maden yatakları için Eti Bakır A.Ş.’ye, Elbeidash ve Ağduzdağ cevher yatakları 30 yıl süreyle Cengiz Holding’e ait Eti Maden bünyesindeki Artvin Madencilik A.Ş.’ye devredileceği duyurulmuştu.