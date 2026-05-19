İBB'ye yönelik soruşturma: 11 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ne Cuma sabahı operasyon yapılmıştı. Bazı ihalelerle ilgili iddialarla ilgili gerçekleştirildiği açıklanan operasyonda gözaltına alınan 12 isim sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

ANKA'nın haberine göre, saat 16.00 sıralarında savcılıktaki ifade işlemleri sona eren isimlerden 11'i tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sağlık sorunları bulunan bir isim hakkında ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol istendi.

Hakimlik tutuklama kararı verdi.

Dün de İBB iştiraki Boğaziçi AŞ'ye yönelik “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla düzenlenen operasyonda Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça'nın da bulunduğu çok sayıda üst düzey isim gözaltına alınmıştı.