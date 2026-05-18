İBB’ye yeni operasyon: 57 gözaltı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 18.05.2026 , 08:20
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha düzenlendi.
İBB iştiraki Boğaziçi AŞ'ye yönelik “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlamasıyla düzenlenen operasyonda Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça'nın da bulunduğu çok sayıda üst düzey isim gözaltına alındı.
İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerini de kapsayan toplam 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
