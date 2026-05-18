  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Üsküdar Belediyesi soruşturması: 7 kişi daha tutuklandı

Üsküdar Belediyesi’ndeki "yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 19.05.2026 , 01:26 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 , 01:39

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Mayıs'ta gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Soruşturmada, belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatların iskan ruhsatı başvurularında, "projeye aykırılık" gerekçesiyle müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği ileri sürülüyor. 

Son operasyonda tutuklanan isimler belediye personeli Uğur Çağatay Cayak ile iştirak şirketi Kent A.Ş. personelleri Adem Bağcı, Hülya Koçak Tanrısever, Burak Mesutoğlu, Abdurrahman Ethem Dilek, Samet Bayrak ve Serdar Ayhan oldu.

İlk operasyonda 9 kişi tutuklanmıştı

Belediyeye yönelik 7 Nisan’da gerçekleştirilen ilk operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9'u tutuklanmıştı. İlk dalgada tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Yapı Kontrol Saha Şefi Hakan Yavuz, Kent A.Ş. mimarları Özgür Ceylan ve Barkın Ege Tekkökoğlu ile müteahhitler Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve iş takipçisi Ceyhan Han yer alıyordu.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

Üsküdar Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 7 gözaltı

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.