Üsküdar Belediyesi soruşturması: 7 kişi daha tutuklandı

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Mayıs'ta gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Soruşturmada, belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatların iskan ruhsatı başvurularında, "projeye aykırılık" gerekçesiyle müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği ileri sürülüyor.

Son operasyonda tutuklanan isimler belediye personeli Uğur Çağatay Cayak ile iştirak şirketi Kent A.Ş. personelleri Adem Bağcı, Hülya Koçak Tanrısever, Burak Mesutoğlu, Abdurrahman Ethem Dilek, Samet Bayrak ve Serdar Ayhan oldu.

İlk operasyonda 9 kişi tutuklanmıştı

Belediyeye yönelik 7 Nisan’da gerçekleştirilen ilk operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9'u tutuklanmıştı. İlk dalgada tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Yapı Kontrol Saha Şefi Hakan Yavuz, Kent A.Ş. mimarları Özgür Ceylan ve Barkın Ege Tekkökoğlu ile müteahhitler Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve iş takipçisi Ceyhan Han yer alıyordu.

