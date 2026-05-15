Üsküdar Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen irtikap soruşturması kapsamında CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında, "belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskân ruhsatı başvuruları sırasında projeye aykırılıkların gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği" öne sürüldü.

7 kişi gözaltına alındı

T24'ün haberine göre, yürütülen çalışmalarda, "söz konusu taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendiği, usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağlandığı" iddia edildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 7 Nisan'da düzenlenmişti. Yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerindeki usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da 30 adrese yapılan operasyonda, İstanbul'da 19, Yalova'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.